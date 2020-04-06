اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. ازدحام أمام سنترال شبرا الخيمة رغم التحذيرات من انتشار كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:52 م
اضبط مخالفة.. ازدحام أمام سنترال شبرا الخيمة رغم التحذيرات من انتشار كورونا زحام المواطنين أمام سنترال بيجام
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد سنترال بيجام بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، ازدحاما ملحوظا، حيث اصطف المواطنون فى طابور طويل، بجانب وجود تزاحم لآخرين بجوارهم، دون الأخذ فى الاعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الاختلاط والازدحام حرصا على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال أحد الشباب إنه جاء السنترال لتخليص إجراءات الحصول على إجراءات شريحة التابلت لشقيقه طالب بالصف الأول الثانوى، وشاهد ازدحاما منذ الصباح، مشيرا إلى أنه يوجد تنظيم للمواطنيين ويتم الدخول بشكل فردى وأن هناك أولياء أمور ينتظرون على الأرض حتى يأتى دورهم لكن الازدحام يتزايد وأن ذلك المشهد يتكرر يوميا.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (1)

 

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (2)
 

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (3)
 

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (4)
 

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (5)
 

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (6)
 

زحام المواطنين أمام سنترال بيجام (7)
 

 


سنترال بيجام

اخبارمصر

القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اضبط مخالفة

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اضبط مخالفة.. تكدس وزحام المواطنين فى سوق الخان بطنطا.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:49 م

اضبط مخالفة .. زحام عمال المصانع بالإسماعيلية رغم التحذيرات من كورونا.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:03 م

صور.. اضبط مخالفة.. زحام شديد أمام ماكينات الصرافة والبنوك بالشرقية

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:05 ص

اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية العراقى بالشرقية رغم التحذير من كورونا.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:33 ص

اضبط مخالفة.. شباب يكسرون حظر التجول بمباراة كرة قدم بمركز شباب دملو بالقليوبية

الأحد، 05 أبريل 2020 11:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة