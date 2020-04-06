اضبط مخالفة.. ازدحام أمام سنترال شبرا الخيمة رغم التحذيرات من انتشار كورونا

القليوبية - نيفين طه

شهد سنترال بيجام بمدينة شبرا الخيمة، اليوم، ازدحاما ملحوظا، حيث اصطف المواطنون فى طابور طويل، بجانب وجود تزاحم لآخرين بجوارهم، دون الأخذ فى الاعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الاختلاط والازدحام حرصا على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال أحد الشباب إنه جاء السنترال لتخليص إجراءات الحصول على إجراءات شريحة التابلت لشقيقه طالب بالصف الأول الثانوى، وشاهد ازدحاما منذ الصباح، مشيرا إلى أنه يوجد تنظيم للمواطنيين ويتم الدخول بشكل فردى وأن هناك أولياء أمور ينتظرون على الأرض حتى يأتى دورهم لكن الازدحام يتزايد وأن ذلك المشهد يتكرر يوميا.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.