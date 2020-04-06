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اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية العراقى بالشرقية رغم التحذير من كورونا.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:33 ص
اضبط مخالفة.. إقامة سوق قرية العراقى بالشرقية رغم التحذير من كورونا.. صور سوق قرية العراقى بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب عدد من الأهالى بقرية العراقى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية عن استيائهم من إقامة السوق الأسبوعى بالقرية للأسبوع الثانى على التوالى، دون متابعة من الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، والرقابة والتوعية بطرق انتقال فيروس كورونا، وناشد عدد من الأهالى مجلس مدينة أبو حماد، بسرعة التحرك وفض السوق خشية من كثرة التجمعات أثناء عملية البيع والشراء.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كل وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كل المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط، تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

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سوق قرية العراقى بالشرقية 

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سوق قرية العراقى بالشرقية 
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سوق قرية العراقى بالشرقية 

 

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سوق قرية العراقى بالشرقية 

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