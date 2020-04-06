استمرار تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بقرى مركز المنشاة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة أعمال التطهير والتعقيم بمدينة المنشاة والقري التابعه لها وشملت أعمال التطهير والتعقيم المصالح الحكومية وطريق الاحايوه غرب وطريق نجع عسروطريق طوخ شرق والقنانشه وتوابعها-ونجع جبره - ونجع النباقوه.

وقال شريف السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة انه تم أيضا عمل حملة تطهير وتعقيم بالزوك الغربية والمجلس المحلي بالزوك الغربية و الشئون الاجتماعية ومكتب البريد ومعهد الزوك الشرقيه ومدرسة الديكه بالحريزات الشرقية ومدرسة البياضية

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي حملة نظافة بقرية جزيرة شندويل وتم رفع 10طن مخلفات صلبة وقمامة من طريق اسيوط سوهاج بجزيرة شندويل التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي بتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على ارض زراعية بمنطقة باجا بقرية جزيرة شندويل ومنطقة السطح بقرية تونس على مساحة 21 قيراط بمشاركة قوة أمنية وذلك فى اطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدى لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.



