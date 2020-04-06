اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. علاج طفلة وإعادة بناء منزل منهار بسبب السيول لأسرتين بالشرقية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:36 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. علاج طفلة وإعادة بناء منزل منهار بسبب السيول لأسرتين بالشرقية محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استجاب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، لشكاوى المواطنين عبر اليوم السابع ، وكلف التضامن الاجتماعى بإعادة بناء منزل الذى انهار فى السيول الأخيرة، والتأمين الصحى بعلاج طفلة .

ونشر اليوم السابع تحت عنوان "أب بالشرقية يطالب بعلاج طفلته الرضيعة ومشروع ينفق منه على طفله الكفيف"، بخصوص استغاثه المواطن المقيم بمنطقة المساكن بمدينة القرين ذلك ضمن مبادرة " سيبها علينا " التى يطلقها موقع" اليوم السابع " وعليه تم الاتصال بمديرية التضامن الاجتماعى والتى أفادت بأن المواطن يعول أسرة مكونة من 6 أفراد الزوجه تتقاضى معاش تكافل وكرامه قدره 450 جنيه والأبن معاق يتقاضى معاش كرامه قدره 450 جنية ، ولديه طفله كفيفه ومعاقه بضمور بخلايا المخ وتم توجيه المشكله إلى التامين الصحى لعلاج ابنته ضمن المنظومة ، وتم توجيه الشاكى لحجز كشف طبى مميكن للابنه للحصول على معاش كرامه ، وتم عمل بحث أجتماعى موجه لبنك ناصر للحصول على مساعده  .

وبخصوص مانشر فى موقع " اليوم السابع" " تحت عنوان "معاق بالشرقية يناشد أهل الخير مساعدته فى ترميم منزله بعد تصدعه بسبب السيول " لشكوى المواطن الذى يعانى من شلل نصفى وقد تم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى للفحص والدراسه واتخاذ اللازم وقد افادت بان الشاكى يتقاضى معاش ضمانى قدره 313 جنية فرد واحد وان منزله ايل للسقوط ويعيش بمفرده وقد تم توجيه الشكوى لمركز كفر صقر بالوحده المحلية بحانوت وتم عمل المعاينة لاتخاذ اللازم وكذلك تم عمل مساعدة من مؤسسة التكافل له .

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين فى كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل على حلها ونشر رد المسئول على الشكوي.

محمود علي خليفة محمد (1)

 

 

محمود علي خليفة محمد (2)
 

 

محمود علي خليفة محمد (3)
 

الشرقية

اخبار الشرقية

سبيها علينا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

محافظ الشرقية

مبادرة سيبها علينا

اخبر مصرية

بناء منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة