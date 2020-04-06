استجابة لـ"اليوم السابع".. علاج طفلة وإعادة بناء منزل منهار بسبب السيول لأسرتين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

استجاب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، لشكاوى المواطنين عبر اليوم السابع ، وكلف التضامن الاجتماعى بإعادة بناء منزل الذى انهار فى السيول الأخيرة، والتأمين الصحى بعلاج طفلة .

ونشر اليوم السابع تحت عنوان "أب بالشرقية يطالب بعلاج طفلته الرضيعة ومشروع ينفق منه على طفله الكفيف"، بخصوص استغاثه المواطن المقيم بمنطقة المساكن بمدينة القرين ذلك ضمن مبادرة " سيبها علينا " التى يطلقها موقع" اليوم السابع " وعليه تم الاتصال بمديرية التضامن الاجتماعى والتى أفادت بأن المواطن يعول أسرة مكونة من 6 أفراد الزوجه تتقاضى معاش تكافل وكرامه قدره 450 جنيه والأبن معاق يتقاضى معاش كرامه قدره 450 جنية ، ولديه طفله كفيفه ومعاقه بضمور بخلايا المخ وتم توجيه المشكله إلى التامين الصحى لعلاج ابنته ضمن المنظومة ، وتم توجيه الشاكى لحجز كشف طبى مميكن للابنه للحصول على معاش كرامه ، وتم عمل بحث أجتماعى موجه لبنك ناصر للحصول على مساعده .

وبخصوص مانشر فى موقع " اليوم السابع" " تحت عنوان "معاق بالشرقية يناشد أهل الخير مساعدته فى ترميم منزله بعد تصدعه بسبب السيول " لشكوى المواطن الذى يعانى من شلل نصفى وقد تم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى للفحص والدراسه واتخاذ اللازم وقد افادت بان الشاكى يتقاضى معاش ضمانى قدره 313 جنية فرد واحد وان منزله ايل للسقوط ويعيش بمفرده وقد تم توجيه الشكوى لمركز كفر صقر بالوحده المحلية بحانوت وتم عمل المعاينة لاتخاذ اللازم وكذلك تم عمل مساعدة من مؤسسة التكافل له .

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع"لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية،كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أوالتحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة،أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة على موقع "اليوم السابع".والتواصل مع المسئولين فى كافة القطاعات الخدمية لتوصيل شكواكم والعمل على حلها ونشر رد المسئول على الشكوي.







