اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 10:56 م
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ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا فى إسرائيل إلى 58 حالة

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:55 م
ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا فى إسرائيل إلى 58 حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى إسرائيل، اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلى 58 حالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

ولا يزال فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و300 ألف مصاب حول العالم وكذلك أكثر من 70 ألف حالة وفاة. 
 
وفى المغرب تم الإعلان عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة وإجمالى الوفيات 80، وسجلت الاردن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالى داخلها 349 وشفاء 16 حالة جديدة، وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى تركيا 30 ألفا والوفيات 649 حالة.
 
وشهدت كندا ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا إلى 293 حالة والإصابات تصل لـ 15822 حالة، وأعلنت قطر عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 
 
ايطاليا أعلنت عن تسجيل 636 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 16 ألفان وفيما تخطت أعداد الوفيات بسبب كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 10 آلاف حالة. 
 
يذكر أن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار مع نهاية العام الجارى، وبالتحديد من مدينة ووهان الصينية، وانتقل بعدها إلى عدد كبير من دول العالم، ومن أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، اتخذت الدول اجراءات وقائية واحتزائية مثل حظر التجول وغيرها.

كورونا

فيروس كورونا

اسرائيل

اخبار فيروس كورونا

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