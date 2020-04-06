اليوم السابع
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ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى العجمى إلى 39 حالة

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:07 م
ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى العجمى إلى 39 حالة مستشفى العجمى النموذجى
الإسكندرية جاكلين منير

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أكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا)، أنه حتى الآن، قد تم خروج 39 حالة بعد تماثلهم للشفاء من المرض.

 

وقالت الدكتورة مرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جميع فريق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين، مضيفة: "نشعر بسعادة كبرى عند تماثل إحدى الحالات للشفاء وخروجها بعد التعافى"، متابعة أنه تم تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ضمن مستشفيات العزل بالجمهورية تحت رعاية وزارة الصحة، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

وتابعت قائلة إنه يتم الاحتفال بكل حالة تخرج من المستشفى تعبيرا عن سعادتنا بحالات الشفاء، مشيدة بدور الجهات المعنية الأخرى فى التشجيع ورفع الروح المعنوية للأطقم الطبية داخل المستشفى، وبالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مستشفى العزل بالإسكندرية، وهى مستشفى العجمى المركزى، تقوم بدور بطولى لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن المستشفى بها 200 سرير، وما زال بها نحو 90 سرير متوفر.

 

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالاستعداد الكامل والمسبق لمواجهة والحد من انتشار الفيروس، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تقوم الإسكندرية حاليا بإعداد و تجهيز 3 مستشفيات أخرى كإجراء احترازي وتجيزها بالمعدات والأجهزة الطبية المطلوبة.

 

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية فى السيطرة على الفيروس، حيث تعد مصر من أفضل الدول فى معدلات الشفاء ونسب الاصابة به، وذلك بفضل مجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعداد والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، وحملات التوعية التى أطلقتها جميع أجهزة الدولة للتوعية بطرق الوقاية من هذا الفيروس.

 

 


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