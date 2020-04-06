واشنطن (أ ش أ)

قالت إحصائيات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الولايات المتحدة وصل إلى 337 ألف و646 حالة على الأقل، ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية عن الجامعة قولها إن 9648 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الولايات المتحدة حتى الآن جرّاء الفيروس، مضيفة أن حالات الإصابة انتشرت في 50 ولاية أمريكية.

وأوضحت "سي إن إن" أن ولاية أمريكية واحدة فقط هي التي لم تسجل أية حالات وفاة جرّاء الفيروس وهي ولاية وايومنج الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، قالت إن وباء كورونا سريع الانتشار يقتل عددا من الأمريكيين الذين لا يتم إدراجهم بشكل شبه مؤكد فى قوائم ضحايا الفيروس المتنامية، بحسب ما قال خبراء الصحة العامة ومسئولون حكوميون مشاركون فى رصد الضحايا.

وقالت متحدثة باسم المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض إن الوكالة تقوم فقط بإحصاء الموتى الذين تأكدت إصابتهم بكورونا فى اختبار معملى، وأوضحت "نعلم أنه ذلك يقلل من التقدير".

وأشارت واشنطن بوست إلى أن الغياب الواسع لإجراء اختبارات فى الأسابيع الأولى من تفشى الوباء فى الولايات المتحدة يعنى أن الأشخاص الذى عانوا من أمراض تنفسية وماتوا بدون أن يتم إحصاؤهم، وفقا لعلماء الأوبئة. وحتى فى الوقت الحالى، لا يخضعون لاختبارات، وفقا لمديرى الجنازات والفاحصين الطبيين وممثلى دور الرعاية.

وتلفت واشنطن بوست إلى أن اختبار تشريح الجثة من قبل الفاحصين الطبيين يختلف اختلافا كبيرا عبر أنحاء الولايات المتحدة، ويقول بعض المسئولين إن اختبار الموتى هو إساءة استخدام للموارد النادرة التى يمكن استخدامها مع الأحياء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الناس تظهر نتيجة اختباراتهم سلبية.

ونتيجة لذلك يفتقر مسئولو الصحة العامة وقادة الحكومة إلى رؤية كاملة لعدد موتى الوباء وهو يقيمون مساره ويسارعون للاستجابة.