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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 2143 والوفيات 94

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:32 ص
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المكسيك إلى 2143 والوفيات 94 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2143 بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.

وكان قد حث رئيس المكسيك المواطنين على البقاء في منازلهم لمنع انتشار "كاسح" لفيروس كورونا، متخذا أشد موقف له حتى الآن ضد الوباء الذي حصد أرواح ما يزيد على 27 ألفا حول العالم وأصاب ما يقرب من 600 ألف شخص حتى الآن.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تسجيل مصور مدته 14 دقيقة على يوتيوب "علينا البقاء في منازلنا. يجب الحفاظ على تباعد صحي"، محذرا من أن النظام الصحي قد لا يتمكن من استيعاب أي تفش كبير للحالات على الرغم من أن الحالات التي سجلتها المكسيك أقل بكثير من الحالات في دول أخرى.

 


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كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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