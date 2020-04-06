ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى 1655 حالة

وكالات

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "بكوفيد-19"، فى جنوب أفريقيا إلى 1655 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أفاد وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزى، أن هناك حالتي وفاة لشخصين، ما يرفع عدد الوفيات إلى 11 شخصًا، مبينًا أن المريضين المتوفين هما من كبار السن وأعمارهما 82 عاما و86 عاما ويعانيان من أمراض مزمنة.

و أشار إلى أن العدد الإجمالي للاختبارات الخاصة بالكشف عن الإصابة بلغ 56873، بزيادة 2936 عن تلك المسجلة السبت الماضي، مبينًا أن انتشار الوباء يعد كارثة غير مسبوقة في مجال الصحة العامة.