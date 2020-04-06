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ارتفاع أعداد ضحايا كورونا من الأطباء فى إيطاليا إلى 87

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:12 م
ارتفاع أعداد ضحايا كورونا من الأطباء فى إيطاليا إلى 87 اطباء فى إيطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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ارتفع عدد الأطباء الايطاليين ضحايا وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) منذ تفشيه في الثلث الاخير من شهر فبراير الماضي إلى 87، بعد انضمام 8 أطباء إلى قائمة الوفيات، وبالنسبة للعاملين بالتمريض، فان آخر احصائية صدرت تفيد بوفاة  25 ممرض وممرضة وهي الفئة الاكثر اصابة بالوباء وتمثل 52% من الحالات الايجابية للفيروس من مجموع 5500  مصاب من العاملين في القطاع الصحي.

وفي سياق آخر، قالت وكالة "آكى" الإيطالية أن المدير العام لوكالة الأدوية الإيطالية، نيكولا ماجريني اصيب بالفيروس وذلك بعد خضوعه لاختبار، وأعلنت وكالة الادوية أن مديرها العام  يخضع للحجر الصحي كما يقتضي القانون، وأن حالته الصحية جيدة، حيث سيواصل القيام بمهامه عن بعد.

وكانت مصادر صحية إيطالية أعلنت انخفاض المصابين بأعراض فيروس كورونا في المستشفيات للمرة الأولى (-61) كما استمر الانخفاض أيضاً بالنسبة لعدد مرضى وحدات العناية المركزة (-17) لليوم الثاني على التوالي،وفي المؤتمر الصحفي اليومي للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد مساء أمس، أكد رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي إلى "انخفاض عدد الضحايا أيضا إلى 525، وهو أدنى رقم منذ 19 مارس الماضي".

وأضاف المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا أن" أعداد الإصابات فلا تزال تشهد زيادة يومية ثابتة إلى حد ما، مع ظهور 2972 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحالات الإيجابية بكورونا فيروس إلى 91246"، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وشدد رئيس الدفاع المدني على “سلسلة من الأنباء الطيبة، والتي لا ينبغي أن تقودنا مع ذلك، إلى خفض مستوى الحذر، موضحا أن "بصيص الضوء هذا يفتح منظور ما يسمى: المرحلة الثانية، لإنتشار الوباء".

ومن جانبه، وأوضح رئيس المعهد العالي للصحة سيلفيو روزافيرو، أن "علينا البدء بالتفكير في المرحلة الثانية من فيروس كورونا، والتي يمكن التفكير فيها إذا تم تأكيد هذه البيانات، لنبدأ بعدها بالتفكير في كيفية الحفاظ على استمرار انخفاض انتشار المرض"، مؤكدا أن "المنحنى بدأ النزول وكذلك عدد الوفيات، وهذه حقيقة مهمة أخرى، فحتى لو كانت تشير إلى من أصيب بالعدوى قبل أسبوعين، فالنظام يؤدي إلى تباطؤ كبير في الإنتشار".

 


ايطاليا

فيروس كورونا

الاطباء

التمريض

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كوفيد 19

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