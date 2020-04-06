اليوم السابع
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إنهاء خدمة عامل بالأوقاف لفتحه مسجدا بحلوان لصلاة جنازة بالمخالفة لتعليمات الغلق

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:01 م
إنهاء خدمة عامل بالأوقاف لفتحه مسجدا بحلوان لصلاة جنازة بالمخالفة لتعليمات الغلق وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة عامل مسجد بحلوان، بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة والتي أفادت بقيام العامل، بفتح مسجد الصحابة الكائن بمنطقة المثلث لصلاة جنازة التابع لإدارة أوقاف حلوان.

وأكدت الوزارة انها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، وأنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

وشددت الوزارة، على أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وأكدت وزارة الأوقاف على التزام جميع العاملين بها بقرار تعليق الجمع والجماعات بالمساجد على مستوى الجمهورية ووجهت لهم الشكر على ذلك ، حيث لم تسفر عمليات المتابعة سوى عن مخالفة واحدة بإحدى الزوايا بإدارة شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وتم إنهاء خدمة العامل المكلف بغلق الزاوية وتحرر المحضر رقم 755 ضد المخالف من الأهالي بمعرفة مدير الإدارة.

كما تصدى رجال الأوقاف بحسم لمحاولات يسيرة من بعض المغيبين عن إدراك الواقع ومن لا فقه لهم ممن حاولوا إقامة الجمعة أو صلاة الظهر جماعة في الشارع أو أمام أي مسجد مغلق أو زاوية مغلقة في حالات محدودة جدًا دون أصابع اليد الواحدة وتحرر محضر بكل واقعة على حدة على الرغم من وقوع هذه المحاولات بعيدًا عن المساجد، حيث يعمل رجال الأوقاف على منع إقامة الجمعة حتى لو كان ذلك في مول أو بهو فندق أو نهر طريق، وهو ما يستحقون عليه كل التقدير.


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غلق المساجد

كورونا

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