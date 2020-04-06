اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 03:26 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومى فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:27 م
إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومى فى حالات الإصابة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الإثنين، تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع يومي منذ الإعلان عن حالات الإصابة الأولى في البلاد قبل شهر، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة.

أضاف يوريانتو أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصا.

وكان قد قال أحمد يوريانتو فى وقت سابق، إن إندونيسيا أمرت مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد إلى 2273.

وأضاف في إفادة صحفية "على الجميع ارتداء كمامات. الكمامات الطبية وإن 95 هي للطواقم الطبية فقط لكن ارتدوا كمامات قماشية لأن الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض موجودة".

 


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اصابات كورونا

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