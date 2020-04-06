إندونيسيا تسجل أكبر ارتفاع يومى فى حالات الإصابة بفيروس كورونا

رويترز

أعلن أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الإثنين، تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع يومي منذ الإعلان عن حالات الإصابة الأولى في البلاد قبل شهر، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة.

أضاف يوريانتو أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصا.

وكان قد قال أحمد يوريانتو فى وقت سابق، إن إندونيسيا أمرت مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد إلى 2273.