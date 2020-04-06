اليوم السابع
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إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور بسوهاج

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:29 ص
إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج محمود مقبول

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وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج في الساعات الأولى من صباح اليوم حملة على محلات بيع المواد الغذائية من أجل إحكام الرقابة عليها وضمان جودة المعروض للجمهور  بكافة السلع وذلك بإشراف أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أبوالحجاج كامل مساعد المدير لقطاع الجنوب.

وقد أسفرت جهود الحملة عن تحرير 4 محاضر نظافة ومحضرى عدم وجود شهادة صحيه 3 محاضر إعدام لمواد غذائية منتهية الصلاحية متنوعة وتم اإخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفين وذلك من أجل حماية المستهلك.

وفى سابق وقتا نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا برئاسة أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية حملة نظافة مكبرة استهدفت طريق الكسرة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية أولاد عليو بحملة نظافة مكبرة استهدفت طريق يعقوب وطريق الشيخ مرزوق وتم رفع 23 طنا من القمامة والمخلفات، وذلك تحت إشراف محمد أبو الخير رئيس قرية العرابة وعبد الصمد أبو غابة رئيس قرية أولاد عليو.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج برئاسة شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشأة بتنفيذ حملة تطهير وتعقيم بشارع المحطة وموقف المنشأة ورفع الإشغالات والتراكمات والأتربة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الاهتمام بعملية التطهير والتعقيم واتخاذ كب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المركز إنه تم أيضا عمل حملة نظافة بموقف المنشأة تم خلالها رفع إشغالات وتراكمات وأتربة فى إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، وجاء ذلك ضمن منظومة الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

 

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