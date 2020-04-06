إصلاح أعطال شبكات المياه بحى عاطف السادات بالعريش.. صور

وفى سياق متصل أعلن مجلس مدينة العريش أنه تم تحت شعار حملة كلنا مسئول التى أطلقها مجلس المدينة أعمال تعقيم وتطهير فى حى الضاحية وحى الريسة بالتنسيق مع جامعة العريش والطب البيطري ، ومديرية الطب البيطري، واحدى المؤسسات الاهلية .

وتم رش وتعقيم مدرسة ابن سيناء والشهيدة سلمي وقسم اول والأوقاف والتأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية بحي الضاحية والسوق وبعض المحال والمساجد بحي الريسة شملت المصالح والشوارع وبعض الاماكن الاكثر ازدحام بالناس وابدي الأهالي ارتياحهم واطمئنانهم بمجهودات الشباب والأهالي والمجتمع المدني .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش اليوم فى بيان له الانتهاء من ردم وتسوية أثار تنفيذ مشروعات بأحياء وشوارع أفنية مدارس .

وأوضح البيان أنه تم توجيه فريق عمل بالمعدات شملت اللوادر وسيارات نقل من الحملة الميكانيكية بالمجلس، وفود التربة الزلطيه بفناء مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانويه بنين بالمساعيد .

كما تم تمهيد وتسوية المنطقة المجاورة لمحيط المدرسة وردم بعض المطبات والمنخفضات أثر حفر شركة المياة للشبكة الجديدة وبعض نواتج هدم العمارات بالحي واستعداد الحي الرصف الجديد وعودة الشيئ لأصله طبقا للخطة الموضوعة في تطوير مدينة العريش والأحياء التابعة لها ، وتجاوزت نسبة الأعمال بالحي الـ85٪ .

وجاء فى البيان ان أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارات يسير بها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء .

وفي أطار رفع مستوي بعض الشوارع بمنطقة قطاع شرق المدينة تم دفع المعدات والسيارات وتمهيد بعض الشوارع ، وردم الانخفاضات والمطبات بها أثر حفر شركة المياة للخطوط الطوالي ووصلات المشتركين بالعرض وردم البرك والمنخفض منها ابتداء من مدخل الضاحية بجوار منطقة قمر الزمان والمبني الجديد للقطاع مرورا بشارع مدرسة عباس صالح ، وأمام وخلف مدرسة السيدة خديجة وأمام المعهد العالي للعلوم التجارية ، وجسر الوادي الشرقي .

كما تم الانتهاء من إصلاح أعطال بشبكة خطوط المجارى بمنطقة الصفا بإشراف أسامة جبارة رئيس الحى .



إصلاح أعطال شبكات المياه بالعريش



إصلاح أعطال شبكات المياه بالعريش