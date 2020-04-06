إصابة 67 قاضيا ومدعيا عاما فى وزارة العدال التركية بفيروس كورونا

كتب مصطفى عنبر

أعلن وزير العدل التركى عبد الحميد جول، ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد فى نتيجة التحاليل التى تم عملها للعاملين بوزارة العدل.

وكشف الوزير - وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة يانى تشاغ التركية- عن إصابة 12 قاضيا و55 مدعيا عاما بالوزارة، كما أضاف أن جزءا منهم يتلقى العلاج حالياً بالمستشفيات وأن حالاتهم مستقرة، وآخرون يستمرون فى تلقى العلاج فى منازلهم.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، إن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 زادت 73 إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء 20 ألفا و65 فحصا لمن يشتبه أنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.