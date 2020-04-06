إسرائيل تعلن إغلاقا عاما فى عيد الفصح بسبب كورونا

رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إغلاقا عاما سيبدأ على مستوى البلاد غدا الثلاثاء وينتهي يوم الجمعة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الفصح.

وفي خطاب بثه التلفزيون، قال نتنياهو إن القيود على السفر ستُشدد غدا وإنه سيحظر على الإسرائيليين مغادرة منازلهم مساء يوم الأربعاء عندما تسافر الأسر عادة لتناول وجبات عيد الفصح.