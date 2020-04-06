اليوم السابع
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إسرائيل تعلن إغلاقا عاما فى عيد الفصح بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:34 م
إسرائيل تعلن إغلاقا عاما فى عيد الفصح بسبب كورونا نتنياهو
رويترز

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 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إغلاقا عاما سيبدأ على مستوى البلاد غدا الثلاثاء وينتهي يوم الجمعة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد خلال عطلة عيد الفصح.
 
وفي خطاب بثه التلفزيون، قال نتنياهو إن القيود على السفر ستُشدد غدا وإنه سيحظر على الإسرائيليين مغادرة منازلهم مساء يوم الأربعاء عندما تسافر الأسر عادة لتناول وجبات عيد الفصح.
 

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه وصل إلى إسرائيل مؤخرا دواءً تجريبيا لمعالجة وباء كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن  هذا الدواء، هو الدواء الياباني افيجن، الذي نجح فى تقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى الذين خضعوا للتجربة، ومنع تدهور حالتهم الصحية، وخلال الأيام المقبلة، وبعد تصريح نهائي من وزارة الصحة، يبدأ المرضى الإسرائيليون تلقى الدواء تحت إشراف طبى مكثف بهدف فحص نجاعته.

 

وأشار بيان الوزارة إلى أن إسرائيل تعتبر من بين الدول الأولى التى تتلقى الدواء لغرض التجربة السريرية.

وأعلن معهد البحوث البيلوجية الإسرائيلي عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس كورونا، حيث نجح العلماء الإسرائيليون في الأيام الأخيرة إنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، مما قد يقرب من الوصول لإنتاج دواء له وفي مرحلة لاحقة إلى إنتاج لقاح.

 


بنيامين نتنياهو

عيد الفصح

كورونا

فيروس

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