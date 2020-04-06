إسرائيل تسجل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 55 حالة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإٍسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات فى إلى 55 حالة، وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 8611 حالة منهم 248 فى حالة خطرة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 51 حالة معظمهم مسنون كانوا يعانون أمراضًا مزمنة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلى "مكان"، تشير بيانات وزارة الصحة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس ارتفع صباح اليوم إلى 8611 وصفت حالة 248 منهم بخطيرة، فيما يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعى 106 مرضى، وتعافى أكثر من 585 مريضًا.

وبحسب تقييمات الوزارة فإن حصيلة الإصابات فى إسرائيل، ربما تصل إلى عشرات الآلاف إذا ما استمرت وتيرة انتقال العدوى على النحو الحالى حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن من بين حالات الإصابة 106 مرتبطون بأجهزة تنفس، و182 حالة متوسطة، والباقى حالتهم طفيفة، مشيرة إلى أن 546 من المصابين شفوا من الإصابة بالفيروس وعادوا إلى بيوتهم.

من ناحية أخرى أجرى الجيش الإسرائيلى مناورات عسكرية طبية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكرت القناة الـ20، أن الجيش الإسرائيلى اشترك فى مناورات عسكرية مع طواقم طبية ومستشفى "يوسبيتال" بمدينة إيلات بهدف التدريب على مواجهة كورونا، رغم تفشيه فى إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن المناورات العسكرية أجريت الأسبوع الماضى، حيث شاركت مستشفى سوروكا مع سلاح الجو الإسرائيلى للتدريب على مواجهة الطوارئ، حيث تم التدريب على نقل مرضى مصابين بفيروس كورونا من طائرة هليكوبتر إلى داخل المستشفى، مع التدريب على اتخاذ كل الوقاية الطبية اللازمة للأطقم العسكرية والطبية المشاركة فى المناورات العسكرية للجيش الإسرائيلى.