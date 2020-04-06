إزالة 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمركز المراغة.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة لمركز ومدينة المراغة برئاسة حازم أبو الخير حملة إزلات موسعة ببندر مدينة المراغة وتوابعها بمشاركة قوة من قطاع شمال، ومركز شرطة المراغة ، ورئيس مباحث المركز ،ومسئولى الادارة الهندسية بالوحدة ، ومسئولى الادارة الزراعية بالمراغة ، ترافقهم معدات الوحدة ، قامت الحملة باستهداف أماكن التعديات .

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة 6 حالات مخالفة، على مساحة 6 قيراط و 12 سهم بناء على الأرض الزراعية، بمنطقة شارع المرور، ونجع خليفة ، والمخالفات عبارة عن مبانى خرسانية ، وأحواش ، سور أرضى ، تم تشميع محل بالعمارات السكنية بدون ترخيص.

جاءت الحملة تنفيذاً للقانون وفور ورود بلاغ باستغلال وقت الحظر وقيام المواطنين بمدينة المراغة وتوابعها بالشروع فى البناء والتعد على الأرض الزراعية.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أعلن عن إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة " جهينة، المراغة، أخميم، وطهطا "، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخري.

وأوضح محافظ سوهاج أنه الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة نفذت حملة إزالة مكبرة للتعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة بمنطقة مشروع غرب طهطا بمدينة جهينة؛ وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات تعدى بمساحة 500 متر، مشيرا أن مركز ومدينة المراغة أزالت حالة بناء خارج الحيز العمرانى على مساحة 80 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم نفذت حملة إزالة مكبرة تم خلالها تنفيذ 3 قرارات ازالة بحوض الجوهرية بنجع الفيما على مساحة 2 قيراط، لافتا إلى قيام مركز ومدينة طهطا بحملة إزالة مكبرة، أسفرت عن تنفيذ 6 حالات بمدينة طهطا وجزيرة الخزندارية شرق بمجلس قروى الصوامعة.







