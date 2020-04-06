إزالة 29 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية واملاك الدولة برئاسة اللواء ايهاب زهنى رئيس مركز ومدينة مغاغة .

وأسفرت الحملة عن وقف 2 حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى وإزالة 4 حالات فى المهد على الأراضى الزراعية كما تم إزالة 29 حالة تعد على أرض الإصلاح الزراعى وذلك بحى شرق المدينة وحى جنوب المدينة كما تم وقف التعديات على املاك الدوله حيث تم استرداد 50 فدان بقرية شارونه شرق النيل .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتطبيق قرار رئيس الوزراء بوقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص وازالة التعديات فى المهد على الأراض الزراعية و أملاك الدولة واحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك فى الفترة الراهنة التى تمربها البلاد .

وأكد رئيس المجلس على استمرار تلك الحملات يوميا لوقف التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضد من يستغلون الأزمة التى تمر بها البلاد.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط من إزالة 16 حالة تعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة بدير جبل الطير على مساحة 500 م، كما تم ازالة 6 حالات تعدى بالبناء على اراضى زراعية بدفش قلوصنا على مساحة 4 قيراط و6 اسهم، وقد كانت الحملة بتأمين من مركز شرطه سمالوط شرق.

وفى ديرمواس تمكنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على ألاراضى الزراعية من أزالة 3 حالات بمساحة3 قراريط .

وكان اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، قاد حملة مكبرة لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات التى تنفذها المحافظة بهدف منع وإزالة التعديات على أراضى الدولة وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.

وقال المحافظ إن الحملة نجحت فى استرداد ألف فدان تقريبا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وهى ارض لم يتم تقديم أى طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهى عبارة عن ارض فضاء ليس بها أى مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدى عليها، مستغلين الظروف الطارئة التى تمر بها الدولة.

وأضاف المحافظ خلال مشاركته اليوم فى الحملة، أنه تم التحفظ على الأرض ووضع لافتات عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث وجه الجهات الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمرور بصفة دورية ومستمرة لمنع وقوع أى تعديات مرة أخرى على هذه المساحات وجميع أملاك الدولة الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية.

وكلف المحافظ الجهات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بالمضى فى تنفيذ خطة إزالة التعديات وإرسال تقارير يومية لغرفة عمليات المحافظة .

وتواصل الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية فى رفع وإزالة جميع التعديات الواقعة على أراض أملاك الدولة داخل زمام المحافظة لاستردادها ومنع جميع من تسول له نفسه التعدى على الأراضى وحفاظا على هيبة وقوة الدولة.