اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 03:59 م
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أهالى حى المساعيد يالعريش ينفذون مبادرة تطوعية لتعقيم الحى

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:54 م
أهالى حى المساعيد يالعريش ينفذون مبادرة تطوعية لتعقيم الحى تطهير وتعقيم حى المساعيد
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ أهالى حى المساعيد بالعريش ، مبادرة تطوعية خلالها قاموا بجهود ذاتية بأعمال تعقيم وتطهير الحى.

وقال إبراهيم الكاشف ، أحد سكان المساعيد المشاركين فى المبادرة ، أنه تم رش وتوزيع معقم وصابون فى حى المساعيد وتعقيم المصالح والمؤسسات وكل مكان يتواجد به مواطنين .

وأضاف أنه تم رش وتعقيم رئاسة حي المساعيد والبريد وإذاعة  شمال سيناء ، وبعض المدارس والسنترال والوحدة الصحية وإدارة التمويين وشركة كهرباء المساعيد وأسواق ومحلات المساعيد وبعض مناطق تجمع القمامة وبرك المياة.

وأشار إلى أنه تم توزيع مطهرات ومعقم وكلور فى المناطق الأكثر احتياجا.

 وكان كبار السن من المترددين على فرع بنك فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، فوجئوا اليوم ، بتوفير مقاعد على الساحة المقابلة للبنك تم وضعها بشكل آمن .

وقال مترددون على البنك ، أنهم خلال الأيام السابقة كانوا يعانون من التزاحم الشديد وعدم وجود مكان للاستراحة ، خصوصا لكبار السن والمرضى من بينهم ، حتى فوجئوا اليوم بتوفير مقاعد لراحتهم وأمانهم ، خوفا من  خطورة الاقتراب من بعضهم ، أثناء الانتظار أمام بوابة البنك للدخول لإنهاء معاملاتهم المالية .

وأعرب الأهالى عن أملهم بنقل الفكرة لكافة مواقع التزاحم فى مدينة بئر العبد التى تشهد وجود طوابير وإعداد كبيرة من المترددين وهى مكتب البريد ، ماكينات صرف سحب العملة.

 أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء عن البدء فى تسجيل بيانات أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء واستقرت بـ 3 قرى .

وأوضح البيان انه بناءا علي توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كلف محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد رؤساء الوحدات المحلية بحصر فوري لكل الأسر الوافدة من المحافظات المجاورة وخصوصا من بورسعيد.

 وبحسب البيان ان الاسر  تركزت في قرى رمانه وبالوظه والشيخ زايد ، والهدف من الحصر الكشف الطبي الفوري علي هذه الاسر بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببئر العبد وتم التنسيق مع كافة الاجهزه المعنيه للحد من توافد هذه الأسر  حفاظا علي سلامة المواطنين في مركز بئر العبد.

وسبق واعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مطالبته الأهالى من سكان القرى والمدينة بمساعدته فى الوصول إلى أسر جديدة بدأت الوصول لهذه الأماكن قادمة من محافظات مجاورة، لإتخاذ اللازم صحيا و احترازا من انتقال فيروس كورونا الذى لم تسجل محافظة شمال سيناء اى إصابات به حتى اليوم.

وقال "محسن سالم "،رئيس مركز ومدينة بئر العبد، موجها نداء للأهالى "ايمانا منا بدوركم الفاعل،وحرصنا جميعا علي ضرورة تكاتف كافة الاجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين للخروج بسلام من هذه المحنة التي أصابت العالم بأسره وباء فيروس كورونا وما يشكله من خطورة علي حياة المواطنيين، ومحافظة شمال سيناء حتى الآن خالية من هذا الوباء،  ضرورة التواصل مع مجلس مدينة بئر العبد علي رقم 0683540014 لسكان المدينة ".

اضاف انه بالنسبة للقرى، يمكنهم التواصل مع رئيس القرية للإبلاغ فى حالة قدوم أسر  من محافظات مجاورة قريبا للاقامة بالمدينة او القري، وتحديد محل اقامتها لسرعة اتخاذ الإجراءات الصحية العاجلة بالتنسيق مع الإدارة الصحية للتأكد من سلامتها حفاظا علي سلامة المواطنين.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء،  انه تفقد عملية الفحص التى تتم على مدخل محافظة شمال سيناء للمسافرين القادمين للمحافظة عند نقطة كمين بالوظة  على مدخل المحافظة الغربى، للتأكد من سير العمل والتشديد على ضرورة الفحص واتخاذ الاجراءات الطبية لأى حالة اشتباه.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء  ان فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

تطهير حى المساعيد بالعريش (1)
تطهير حى المساعيد بالعريش

 

تطهير حى المساعيد بالعريش (2)
تطهير حى المساعيد بالعريش

 

تطهير حى المساعيد بالعريش (3)
تطهير حى المساعيد بالعريش

 

تطهير حى المساعيد بالعريش (4)
تطهير حى المساعيد بالعريش

 

تطهير حى المساعيد بالعريش (5)
تطهير حى المساعيد بالعريش

 

تطهير حى المساعيد بالعريش (6)
تطهير حى المساعيد بالعريش 

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