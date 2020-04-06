أنهت حياتها بيدها.. هندية تنتحر بسبب أوهام الإصابة بفيروس كورونا

كتب محمد رضا

عاشت سيدة هندية فى رعب لعدة أسابيع خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حتى استسلمت فى النهاية لمخاوفها وقررت إنهاء حياتها بيدها، حيث اختارت السيدة البالغة من العمر 60 عامًا الانتحار، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

ففى مدينة فاجوارا بإقليم البنجاب شمالى الهند، قالت الشرطة إن سانتوش كاور، انتحرت بتناول مبيد حشرى، بعد أن اشتكت من ألم فى الحنجرة، وقالت عائلة السيدة فى تصريحات نقلتها صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، إنها كانت تخشى أن تكون قد أصيبت بفيروس كورونا.

ورغم أن الأطباء أخبروها أنها سليمة تمامًا، بل عانت فقط من التهاب بسيط فى الحنجرة، إلا أنها لم تتمكن من الإفلات من الخوف - وفقا للعائلة - وأكد أحد أقرباء سانتوش، إنها كانت تخشى أن تنقل العدوى لأبنائها، فقررت الانتحار بتناول حبوب المبيد الحشرى، فلقيت مصرعها، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

ويشار إلى أن الهند كانت قد أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 4 آلاف و67 مصابا والوفيات إلى 109 حالات، وذكر ذلك النبأ العاجل قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، دون التطرق لتفاصيل أخرى فى هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قد فرض - فى وقت سابق - إجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف أبريل فى ثانى أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وحتى الآن يقل عدد الإصابات فى الهند كثيرا عن دول أشد تضررا مثل الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.