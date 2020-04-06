أندونيسيا تخصص قوات من الشرطة لدفن ضحايا كورونا وتأمين المقابر

شكلت مدينة جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، وحدة شرطة مخصصة لدفن ضحايا الفيروس التاجي ، لمنع أي مشاكل بعد وقوع العديد من الحوادث المختلفة في البلاد، حيث قامت حشود غاضبة بإغلاق الشوارع في عدة مدن في وسط جاوا لمنع سيارات الإسعاف من نقل جثث ضحايا Covid-19 إلى المقابر المحلية.

وأصبح من المقرر أن تشرف وحدة الشرطة الجديدة على نقل الجثث من المستشفيات إلى مقابر في العاصمة الإندونيسية ، حيث يتم لف الجثث بغلاف بلاستيكي ودفنها بسرعة.