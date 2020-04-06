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أندونيسيا تخصص قوات من الشرطة لدفن ضحايا كورونا وتأمين المقابر

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:20 م
أندونيسيا تخصص قوات من الشرطة لدفن ضحايا كورونا وتأمين المقابر شرطة اندونيسيا
كتب: أحمد علوى

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شكلت مدينة جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، وحدة شرطة مخصصة لدفن ضحايا الفيروس التاجي ، لمنع أي مشاكل بعد وقوع العديد من الحوادث المختلفة في البلاد، حيث قامت حشود غاضبة بإغلاق الشوارع في عدة مدن في وسط جاوا لمنع سيارات الإسعاف من نقل جثث ضحايا Covid-19 إلى المقابر المحلية.

وأصبح من المقرر أن تشرف وحدة الشرطة الجديدة على نقل الجثث من المستشفيات إلى مقابر في العاصمة الإندونيسية ، حيث يتم لف الجثث بغلاف بلاستيكي ودفنها بسرعة.

مرة جديدة فاضت صور مؤلمة من إندونيسيا لمقابر جماعية يتم حفرها وتجهيزها لاستقبال المئات من ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأبرزت وكالة رويترز عشرات العمال داخل المقابر ويقومون بعمليات الحفر وتوسيع الحفر لاستقبال ضحايا كورونا.

وقال مسئول فى وزارة الصحة فى إندونيسيا،  الجمعة، إنه تم تسجيل 196 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى أكبر ارتفاع فى المعدل اليومى للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر.

 

كورونا

اندونيسيا

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