أمطار متفرقة على محافظة الطائف السعودية

وكالات

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت الحلقه الشرقية، وشمال محافظة الطائف سامودة والرميدة وجنوب المحافظة قيا وشقصان ومركز بنى سعد السياحي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدى إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، و العيدابي ، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.