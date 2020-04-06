أمطار غزيرة على منطقة جازان بالسعودية

وكالات

هطلت الليلة الماضية أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، شملت محافظات فيفاء والداير بنى مالك والعيدابى ، وعدد من مراكز وقرى القطاع الجبلي بمنطقة جازان ، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سالت على أثرها الأودية والشعاب .

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدى إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث ، و الداير بني مالك ، والريث ، و العيدابي ، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.