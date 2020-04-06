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ألمانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين إليها 14 يومًا

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:59 م
ألمانيا تفرض الحجر الصحى على القادمين إليها 14 يومًا أنجيلا ميركل
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم،  أن بلاده تريد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بعد إقامتهم في الخارج.
 
ويأتى هذا الإجراء استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19، ويشمل الولايات الـ16 التي يتعين عليها اتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الاتحادي (الفيدرالي).
 
ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري، وفقا للمتحدث، ويشمل الإجراء الجيمع، بما فيهم الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، الذي أغلق حدوده الخارجية.
 
وكانت ألمانيا قد فرضت ضوابط صارمة منذ 16 مارس  على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد-19. وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية فقد تم رفض دخول 70 ألف شخص من الحدود منذ تنفيذ هذا الإجراء.
 
كما قامت ألمانيا، خلال الأيام العشرين الماضية، بإعادة 220 ألف ألماني كانوا في الخارج لدى انتشار الوباء الذي أودى بحياة 1400 شخص في البلاد.
 
وقد يثير الحجر الصحي المفروض على المسافرين الاستياء في بعض المناطق الحدودية مثل مكلنبورج وربومرن (شمال شرق)، حيث يعمل العديد من الأطباء البولنديين في مستشفيات المنطقة.
 

ألمانيا

أنجيلا ميركل

اجرات احترازية

كورونا

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