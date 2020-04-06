اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 07:52 م
خالد صلاح
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ألمانيا تضع قيود جديدة بوقف السفر والرحلات من 10 من إبريل بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:24 م
ألمانيا تضع قيود جديدة بوقف السفر والرحلات من 10 من إبريل بسبب كورونا شوارع ألمانيا مع تطبيق الحجر الصحى
أ ش أ

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أفاد موقع قناة التلفزيون الاولى الالمانيه ايه ار ديه (ARD ) انه طبقا للقيود الجديدة التي أقرها ووافق عليها مجلس الولايات الاتحادي يجب تجنب السفر في أوقات الجائحة.
 
وطبقا لتقرير بثته القناة، يتوجب على الذين عادوا بالفعل من السفر عزلهم أسبوعين بعد وصولهم إلى ألمانيا، فيما ذكر التقرير أنه على أي شخص قادم إلى ألمانيا من الخارج نقله إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
 
يشار أن لجنة أزمة كورونا بالولايات الاتحاديه الالمانية، قد وافقت على هذه التوصية، وسوف تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل، وستسري على الأشخاص الذين كانوا في الخارج لعدة أيام، وبالتالي لا يسمح لهم بالسفر. 
 
وأوضح التقرير أن هناك أيضًا استثناءات لمجموعات معينة لن يطبق عليهم هذه الإجراءات، مثل سائقي الشاحنات والأفراد الطبيين، ويستهدف القانون بشكل خاص الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي والأجانب الذين عاشوا في ألمانيا لسنوات عديدة. ".
 
كما وضعت الحكومة الفيدرالية الألمانية قواعد صارمة، لمواجهة وباء فيروس كورونا خلال عيد الفصح المقبل، والذى كان العالم يحتفل به فى تجمعات  مختلفة، ليصبح الأمر فى برلين أشبه بالجريمة، التى سيعاقب عليها القانون بلا هوادة أو استثناء.
 
وتنطبق قواعد الخروج الصارمة ، التي أعلنتها الحكومة الألمانية أيضًا في عيد الفصح، فوفقًا   لماثياس كوب المتحدث باسم مؤتمر الأساقفة الألمان  فقد أعلن للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا: "لن يكون هناك قداس عام في عيد الفصح لأي كنيسة أسقف، و يتم الاحتفال عبر البث على التلفزيون".

 


ألمانيا

كورونا

إجراءات

ميركل

قيود السفر

الحجر الصحى

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