ألمانيا تضع قيود جديدة بوقف السفر والرحلات من 10 من إبريل بسبب كورونا

أ ش أ

أفاد موقع قناة التلفزيون الاولى الالمانيه ايه ار ديه (ARD ) انه طبقا للقيود الجديدة التي أقرها ووافق عليها مجلس الولايات الاتحادي يجب تجنب السفر في أوقات الجائحة.

وطبقا لتقرير بثته القناة، يتوجب على الذين عادوا بالفعل من السفر عزلهم أسبوعين بعد وصولهم إلى ألمانيا، فيما ذكر التقرير أنه على أي شخص قادم إلى ألمانيا من الخارج نقله إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

يشار أن لجنة أزمة كورونا بالولايات الاتحاديه الالمانية، قد وافقت على هذه التوصية، وسوف تدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في 10 أبريل، وستسري على الأشخاص الذين كانوا في الخارج لعدة أيام، وبالتالي لا يسمح لهم بالسفر.

وأوضح التقرير أن هناك أيضًا استثناءات لمجموعات معينة لن يطبق عليهم هذه الإجراءات، مثل سائقي الشاحنات والأفراد الطبيين، ويستهدف القانون بشكل خاص الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي والأجانب الذين عاشوا في ألمانيا لسنوات عديدة. ".