اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى تعد استبيانا لرصد الآراء حول فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:33 م
أكاديمية البحث العلمى تعد استبيانا لرصد الآراء حول فيروس كورونا الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المجتمع للمشاركة الفعالة في الاستبيان الأول الخاص بجائحة "كورونا"، من إعداد المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف لقياس توقعات،و رصد، وتحليل الآراء في وباء كورونا كمشكلة صحية اقتصادية مجتمعية، من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية  www.asrt.sci.eg والصفحة الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا علي الفيسبوك https://ar-ar.facebook.com/ASRT.Egypt   

وذكر بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى ، أنه يعد هذا الاستبيان جزء من بحث لرصد الآراء المتداولة والمختلفة في جائحة كورونا والأجوبة المقترحة لا تمثل وجهة نظر الأكاديمية، وتدور الأسئلة حول الأسباب وراء تفشي فيروس كورونا، وأكثر الدول نجاحا في التعامل مع الأزمة حيث تم إختيار 10 دول مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا والمنطقة العربية، ويأتى ذلك فى دور جهود الأكاديمية على أهمية رصد وتحليل آراء الأفراد من جميع الأعمار والفئات من كل المحافظات ومصدر معلوماتهم عن فيروس كورونا وتقييمهم لتجارب الدول المختلفة فى مجابهة الوباء.

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أطلقت مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن تحول فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في شهور قليلة من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم، تسبب في أقل من 100 يوم فى خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ، وخسائر بشرية ورعب وهلع كما لو كنا فى حرب عالمية ثالثة.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه منذ الإعلان عن الوباء تبنى مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار خطة استثنائية وطارئة لتوظيف البحث العلمي والقدرات العلمية المصرية لمجابهة الوباء، ورصد المجلس 30 مليون جنيه لهذه الخطة.

وبدأت الأكاديمية تنفيذ الخطة بتصنيع المعقمات والمطهرات من خلال تحالف البتروكيماويات لمعاونة الدولة فى تطهير المنشآت ، ثم إطلاق مبادرة طبق فكرتك ثم طلب حلول تكنولوجية سريعة لبعض التحديات المحددة من خلال بوابة بنك الابتكار المصري، واليوم إطلاق مبادرة أول هاكاثون مصري إفتراضى (هاكاثون ضد الوباء) لمكافحة كورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف صقر أن "هاكاثون ضد الوباء" هى مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا فى مواجهة الوباء والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.

وتابع الدكتور محمود صقر ،لقد جاء دور البحث العلمي لمعاونة الدولة فى واحدة من أكثر الازمات خطورة وتأثيرا على المجتمع العالمى،  والهاكاثون المصرى الافتراضى الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصرى الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتحديات التي تواجهنا، ويقدم الهاكاثون جميع انواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة، وفى الهاكاثون سيجتمع افتراضيا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع فى النسخة الاولى من كافة المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة فى تطبيقها وتنفيذها ومد المجتمع بها في أسرع وقت.
 


البحث العلمى

التعليم العالى

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة