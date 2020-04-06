كابول (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة الأفغانية 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 367 حالة سجلت غالبيتها في هيرات وكابول، وأعلنت وزارة الصحة العامة ـ في بيان نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين - تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات و6 في العاصمة كابول و3 في نيمروز و2 في قندوز و2 في فارياب وحالة واحدة في ولاية دايكندي.

وقتل هذا الفيروس 8 أشخاص في أفغانستان وكان آخر ضحاياه رجل في الثمانين من عمره توفي في إقليم تاخار شمال شرق البلاد.

وكان البنك الدولى، خصص نحو 100 مليون دولار لمساعدة أفغانستان في مكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وأفاد بيان البنك الدولي - وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية الجمعة الماضية - بأن هذه الحزمة هي جزء من مشروعات مخصصة للاستجابة في حالات الطوارئ ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة التابعة للبنك الدولي، لمساعدة أفغانستان على اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة للتهديد الذي يشكله كوفيد-19 وتعزيز استعدادها للصحة العامة.

وأضاف البيان أن حزمة "المسار السريع" الجديدة ستغطي جميع الأقاليم الأفغانية، البالغ عددها 34، وستعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفغانستان.

ووفقا للبنك الدولي، فإن وزارة الصحة العامة الأفغانية هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد مندوب البنك الدولي في أفغانستان هنري كيرالي أن البنك يقف بحزم مع حكومة أفغانستان وشعبها لمحاربة انتشار (كوفيد- 19) في البلاد.

من جانب أخر عيّن الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم السبت، مستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمار قائمًا بأعمال وزير الخارجية.