اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أجانب مقيمون بسفاجا ينظفون الشواطئ العامة خلال فترة إغلاقها .. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:37 ص
أجانب مقيمون بسفاجا ينظفون الشواطئ العامة خلال فترة إغلاقها .. صور جانب من حملة النظافة بالشواطئ
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن اثنين من الأجانب المقيمين إقامة دائمة فى مدينة سفاجا تزيد عن 15 عاما قامتا بعمل حملة نظافة للشواطئ بالاشتراك مع إدارة البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة، مستغلين خلوها من الرواد خلال فترة الإغلاق  لمواجهة فيروس كورونا .

واضافت رئيس المدينة أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اكد على التزام المواطنين بتنفيذ قرار غلق الشواطئ حرصا على حياة المواطنين ولمحاصرة فيروس كورونا

وأضافت المغربي ان المبادرة التي تنفذها ادارة البيئة والمتابعة بمجلس المدينة مع الاثنين الأجانب تهدف إلى تنظيف الشواطئ العامة بمدينة سفاجا كخطوة أولى ويليها زيادة عدد سلال القمامة على الشواطئ للحد من إلقاء القمامة على الأرض وكذا نشر الوعى الكافى بين المواطنين للحفاظ على الشواطئ والبحر .

وأوضحت المغربي، أن الأجانب عبروا عن سعادتهم بدعم جهاز المدينة للمبادرة، وتقديم العربات ومجموعة من عمال النظافة للمساعدة، ووضع مجموعة من اللافتات على الشواطئ لتوعية الرواد .

كانت أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على خروج فرق من إدارة الشباب والرياضة بسفاجا من خلال نادى المتطوعين وبرلمان الطلائع فى حملات التوعية بطرق الوقاية من العدوى من خلال إعداد مجموعة من ملصقات الإعلامية للتوعية بطرق الوقاية ولصقها على الجدران، والحديث المباشر مع أصحاب التجارية والمواطنين

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن أعضاء من الشباب والفتيات قدموا خدمة متميزة فى مجتمعهم سواءً كانوا أعضاء البرلمان الطلائع أو غيرهم من مجموعات الشباب المختلفة، وقيامهم بتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد

وأشارت المغربى وعى الشباب وحرصهم على المشاركة فى حملات التنظيف والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية والشبابية والرياضية مع التزامهم التام بكافة الإجراءات الوقائية والسلامة وهو ما يعكس مدى الحس الوطنى الذى يتمتع به الشباب

 

IMG_2443
أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

 

IMG_2444
أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

IMG_2445

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

IMG_2446

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

IMG_2447

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

 

 


البحر الاحمر

غلق الشواطئ

تنظيف الشواطئ

شواطئ سفاجا

اجانب مقيمين بالبحر الاحمر

مجلس مدينة سفاجا

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مرسى مطروح: دوريات لمتابعة غلق الشواطئ ومنع التجمعات وتطهير الشوارع ليلا

السبت، 04 أبريل 2020 03:00 ص

شوارع رأس البر خالية من المارة بعد قرار غلق الشواطئ.. صور وفيديو

السبت، 04 أبريل 2020 12:00 ص

صور.. مطروح تواصل غلق الشواطئ ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:29 م

صور .. حملات يومية لمتابعة غلق شواطئ العجمى غرب الإسكندرية للوقاية من كورورنا

الخميس، 02 أبريل 2020 01:31 م

صور وفيديو.. رغم غلق الشواطئ وحظر التجول.. تجمعات على كورنيش الإسكندرية وبعض الشواطئ بلا أسوار.. "السياحة و المصايف" تغلق 61 شاطئا وتفرق تجمعات الكورنيش.. والمحافظ يحذر: لا تهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية

الأحد، 29 مارس 2020 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

هشام عز العرب عن مبادرة اليوم السابع: فكرة ممتازة ورد جميل التفانى فى العمل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة