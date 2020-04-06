أجانب مقيمون بسفاجا ينظفون الشواطئ العامة خلال فترة إغلاقها .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن اثنين من الأجانب المقيمين إقامة دائمة فى مدينة سفاجا تزيد عن 15 عاما قامتا بعمل حملة نظافة للشواطئ بالاشتراك مع إدارة البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة، مستغلين خلوها من الرواد خلال فترة الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا .

واضافت رئيس المدينة أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اكد على التزام المواطنين بتنفيذ قرار غلق الشواطئ حرصا على حياة المواطنين ولمحاصرة فيروس كورونا.

وأضافت المغربي ان المبادرة التي تنفذها ادارة البيئة والمتابعة بمجلس المدينة مع الاثنين الأجانب تهدف إلى تنظيف الشواطئ العامة بمدينة سفاجا كخطوة أولى ويليها زيادة عدد سلال القمامة على الشواطئ للحد من إلقاء القمامة على الأرض وكذا نشر الوعى الكافى بين المواطنين للحفاظ على الشواطئ والبحر .

وأوضحت المغربي، أن الأجانب عبروا عن سعادتهم بدعم جهاز المدينة للمبادرة، وتقديم العربات ومجموعة من عمال النظافة للمساعدة، ووضع مجموعة من اللافتات على الشواطئ لتوعية الرواد .

كانت أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على خروج فرق من إدارة الشباب والرياضة بسفاجا من خلال نادى المتطوعين وبرلمان الطلائع فى حملات التوعية بطرق الوقاية من العدوى من خلال إعداد مجموعة من ملصقات الإعلامية للتوعية بطرق الوقاية ولصقها على الجدران، والحديث المباشر مع أصحاب التجارية والمواطنين.

وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن أعضاء من الشباب والفتيات قدموا خدمة متميزة فى مجتمعهم سواءً كانوا أعضاء البرلمان الطلائع أو غيرهم من مجموعات الشباب المختلفة، وقيامهم بتوعية المواطنين بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المغربى وعى الشباب وحرصهم على المشاركة فى حملات التنظيف والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية والشبابية والرياضية مع التزامهم التام بكافة الإجراءات الوقائية والسلامة وهو ما يعكس مدى الحس الوطنى الذى يتمتع به الشباب

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها

أجانب مقيمين بالبحر الأحمر ينظفون الشواطئ أثناء غلقها