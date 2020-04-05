اليوم السابع
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6 خطوات للحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية بفائدة 5%

الأحد، 05 أبريل 2020 06:00 ص
6 خطوات للحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية بفائدة 5% وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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تعتبر مبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية أحد أهم المبادرات التى تمول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظات، بفائدة تبدأ من الـ5%، وخدمات أفضل للشباب والمرأة المعيلة.
 
"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية: 
 
1- تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع فى المحافظة.
 
2- تقديم دراسة جدوى للمشروع.
 
3- تتم مراجعة الأوراق فى كل وحدة وتحديد حجم القرض الذى سيتم منحه للشاب.
 
4- بعد استكمال المستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى وحدة "مشروعك"
 
5- يبدأ البنك فى مراجعة الأوارق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.
 
6- يتم تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.
 
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بتأجيل سداد الأقساط المستحقة للمقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 شهور، اعتباراً من 1-4-2020 وحتى 30 -6- 2020 للتيسير على المقترضين، وفى حالة رغبة المقترض فى عدم التأجيل والانتظام فى السداد عليه أن يتقدم بطلب كتابى بهذا الشأن، وذلك فى ضوء القرارات التى أعلنها البنك المركزى المصرى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين فى تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد شعراوى أنه فى إطار دعم الدولة ومساندة كافة القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فقد اتخذ البنك المركزى المصري أيضاً مجموعة من الاجراءات الاحترازية والاستباقية  في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإرسال بعض تلك القرارات التى اتخذها البنك المركزى ومنها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية "جميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية"، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وتلتزم البنوك بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل وتنطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مبادرة "مشروعك"، بما يعنى أنه يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر .
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه ستتم موافاة المحافظات بالإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة فى المبادرة بمجرد صدورها، لافتا إلى أن مبادرة "مشروعك" نجحت خلال شهر مارس الماضى في تنفيذ 2023 مشروعاً متنوعاً بقروض بلغت 320 مليون جنيه.
 
وأكد وزير التنمية المحلية اهتمام الوزارة بتشجيع الشباب على التقدم "لمشروعك"، وتوفير آليات جاذبة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع نوعيات المشروعات وتبني وطرح المبادرات الجادة لتشجيع الشباب في إقامة مشروعات وتوفير فرص عمل لهم.
 
وأشار شعراوى الى أن "مشروعك" ساهم حتى الآن في تنفيذ 141 ألفاً و634 مشروعاً في جميع المحافظات بقروض تبلغ 13,3 مليار جنيه وساهمت المشروعات في توفير أكثر من 751 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة ، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج مما يترتب عليه زيادة فرص العمل لأبناء المحافظات، خاصة أن مشروعك ساهم في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عملية التنمية بالمحافظات.

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المحليات

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