اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 10:38 ص
خالد صلاح
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46 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل

الأحد، 05 أبريل 2020 09:25 ص
46 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا فى إسرائيل محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 46، والإصابات إلى 8018 إصابة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هناك نقصًا بالمواد المخبرية التى حالت دون مضاعفة الفحوصات المخبرية لاكتشاف الفيروس، حيث كان من المقرر أن يجرى بداية منذ هذا الأسبوع 15 ألف فحص يوميًا، ولكن سجل عدد كبير من المختبرات المنتشرة فى جميع أنحاء إسرائيل تراجعًا فى عدد الفحوصات.
 
وأفادت مصادر طبية إسرائيلية، أنه بسبب النقص فى المواد الضرورية، لا يمكن الوصول للأهداف التى حددت بكل ما يتعلق بمضاعفة عدد الفحوصات المخبرية لاكتشاف فيروس كورونا.
 
وكان مسئول كبير بوزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلن أمس السبت، أن العديد من الأحياء والمناطق التى ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد قد تخضع أيضًا لعمليات إغلاق كاملة، كالتى شهدتها مدينة بنى براك، التى يقيم فيها اليهود المتشددون.
 
ونقلت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى، عن المسئول - التى لم ترد أسمه - القول إنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولو وزارة الصحة مساء اليوم لمناقشة التوصيات المتاحة بشأن عمليات الإغلاق التى ستطبق فى هذه المناطق، حيث ترتفع معدلات الإصابة بالفيروس.
 
يُذكر أن قوات الشرطة والجيش فى إسرائيل توافدوا صباح أمس على منطقة بنى براك لفرض إجراءات إغلاق جديدة، تتمثل فى وضع حواجز بين الطرق عند المداخل والمخارج، حيث لا يُسمح للأشخاص بالخروج من المدينة إلا فى الظروف الطارئة.
 
وكانت وزارة الصحة الإسرئيلية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 44 حالة وتجاوز عدد المصابين بالوباء 7500 شخص من بينهم نحو 115 شخصًا فى حالة خطيرة، و98 على أجهزة التنفس الصناعي.
 

اسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاسرائيليه

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