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28 وفاة جديدة بكورونا في السويد وإجمالي الضحايا 401 والإصابات 6830

الأحد، 05 أبريل 2020 03:54 م
28 وفاة جديدة بكورونا في السويد وإجمالي الضحايا 401 والإصابات 6830 كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت هيئة الصحة العامة فى السويد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" إلى 401 وفاة بعد تسجيل 28 حالة جديدة، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة الى 6830 حالة، بزيادة 387 حالة، مقارنة بأرقام أمس السبت.

ووفقا لوسائل إعلام سويدية، أوضحت الصحة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية فى أقسام الطوارئ وصل إلى 541 شخصا.

وأشارت الصحة إلى أن الأرقام المحدثة تشير إلى تسجيل 387 إصابة جديدة لأشخاص أثبتت التحاليل إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وهذا هو اليوم الثانى على التوالى، الذى تسجل فيه السويد أقل من 400 إصابة يومية بفيروس كورونا.

أما عن الإصابات المسجلة بحسب الفئة العمرية، فقد سجلت أعلى نسبة بين الأشخاص من عمر 50 إلى 59 عاماً، وذلك بواقع أكثر من 1200 إصابة.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة نادى الجهاد الرياضى السورى وفاة الحارس الدولى السابق جوزيف شمعون عن عمر 64 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا فى مدينة سودرتاليا بالسويد التى يُقيم فيها منذ وقت طويل.

وقالت قناة الميادين اللبنانية، إن شمعون لعب فى نادى الجهاد بالفترة الذهبية للنادى القامشلى فى السبعينيات، وكذلك فى نادى عمال الرميلان قبل أن ينتقل إلى نادى الجيش، كما لعب شمعون أيضاً مع منتخب سوريا فى تلك الفترة، قبل أن يُعلن اعتزاله فى موسم 1985-1986.

ويعد شمعون لاعب الكرة العربى الثانى الذى يفارق الحياة بعد عبد القادر محمد فرح، لاعب منتخب الصومال السابق، الذ توفى على إثر الفيروس القاتل عن عمر ناهز 59 عاما وذلك داخل إحدى مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك كما أعلن رئيس الاتحاد الصومالى عبد الغنى سعيد فى مارس.

ولد فرح يوم 15 فبراير 1961، ، وبدأ مشواره الكروى عام 1976وكان يعمل مستشارا لوزير الرياضة والشباب الصومالى

 

 

 

 


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