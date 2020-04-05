أعلنت ماليزيا اليوم الأحد، عن تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا بما رفع العدد الإجمالي للحالات لديها إلى 3662. ويواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا صعوبات في مواجهة المرض إذ يشهد أعلى عدد للإصابات في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة إن من بين الحالات الجديدة أربع وفيات بما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 61 حتى ظهر اليوم الأحد.

وكانت قد أعلنت ماليزيا، تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إجراءات إستراتيجية فى حماية الأداء الاقتصادي وسوق العمل فى البلاد التي تتأثر من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأفادت وزارة التجارة الدولية والصناعة- وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- بأن هذه اللجنة مسؤولة عن إيجاد التوازن بين الأولويات الاقتصادية وتنفيذ قرار تقييد التحركات بشكل فعال.