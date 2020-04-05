وأضافت أنه من بين الأولويات الأخرى صياغة الاستراتيجيات لدعم أداء الاقتصاديات المحلية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت طوال فترة التقييد والحد من آثارها على فرص العمل.