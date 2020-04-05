150حملة تموينية وضبط 70 ألف جوانتي وكمامة و4 مصانع بير سلم بكفر الشيخ

تمكنت الحملات الرقابية بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون بين مديرية التموين ، ومباحث التموين والأجهزة الرقابية من ضبط 70 ألف جوانتي وكمامه، وكميات من المطهرات والكحل ضمن الحملات، لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والإعلان عن الأسعار.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن الحملات مستمرة لضبط الخارجين على القانون ، وأنه تم شن أكثر من150حملة تموينية منذ اعلان الحظر بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري ومباحث التموين ، لضبط الأسعار ،ومنع استغلال المواطنين تمكنت الحملات من ضبط 70 ألف جوانتي طبي وكمامة لدى عدد من التجار بمراكز المحافظة وضبط 60 عبوة محلول ملحي محظور وجودها في مثل هذه المحلات،وضبط 4 مصانع بير سلم لإنتاج الكحوليات والعطور بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات ، فتم ضبط 400 لتر كحول خام،و 4800 لتر معطر خام،و 15800 عبوة وبخاخ من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات وجيل المطهر مختلفة الأنواع والأحجام ، وبحوزته 120 الف زجاجة كحول مغشوشة قبل ان يتم طرحها للبيع في الاسواق.

وأضاف المحافظ، كما تم ضبط 6000 لتر من المواد الخام التي كان من المقرر تصنيعها وطرحها ،للبيع في الاسواق، مستغلا اقبال المواطنين عليها ،لتحقيق ارباح غير مشروعة ،و تحرر محضر رقم 204 جنح امن دولة طوارئ مركز الحامول وتوالي النيابة العامة التحقيقات، وتم ضبط مصنع تعبئة مواد كيماوية بمدينة دسوق بدون ترخيص وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وهي عبارة عن 2142 لتر فورمالين، وخل، وفنيك،و2000 لتر صابون خام، ،وضبط 51 أمبول، وكذا ضبط 36 أمبول، وضبط 29 فيال داخل المحلات غير مصرح بتواجدهم.

وقال محافظ كفر الشيخ ، كما تم ضبط سيارة محملة بكميات من الدقيق المدعم المخصص للمخابز تم تهريبه، لبيعه في السوق السوداء ، وتم ضبط واعدام كميات من اللحوم الغير صالحه للاستخدام الأدمي، وأنه وجه بالمرور على محلات الجزارة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع من حيث الشاش والاختام والنظافة العامة ،و المرور على المحلات العامة والمطاعم.