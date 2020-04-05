اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

‎رئيس وزراء اليونان يدعو لتقييد دعم تركيا المالى بشأن اللاجئين

الأحد، 05 أبريل 2020 03:26 م
‎رئيس وزراء اليونان يدعو لتقييد دعم تركيا المالى بشأن اللاجئين
كتبت هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس خطابًا إلى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عرض فيه عقد اتفاقية جديدة مع تركيا بشأن اللاجئين، وفقما نشر فى صحيفة زمان التركية.
 
وأوضح كرياكوس ميتسوتاكيس فى خطابه أن اتفاقية اللاجئين الجديدة المقترح توقيعها بين أنقرة والاتحاد الأوروبى ستحدد دور تركيا فى منع تدفق المهاجرين إلى الأراضى الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيضم آلية تمويل جديدة بين تركيا والاتحاد.
 
ميتسوتاكيس أوضح فى خطابه أن تركيا لديها القدرة الكافية للسيطرة الكاملة على تدفق اللاجئين، لافتًا إلى أن أنقرة تستغل اللاجئين للضغط على الاتحاد الأوروبى.
 
وأكد ضرورة أن يكون الاتفاق الجديد قائمًا على ربط الدعم الذى تحصل عليه تركيا بأعداد اللاجئين المتدفقين على الأراضى الأوروبية، قائلًا: "يجب أن يكون الاتفاق قائمًا على مبدأ لاجئين أقل يقابله تمويل أكبر، ولاجئون أكثر يقابلة تمويل أقل".
 
فيما ردت وزارة الخارجية التركية على خطاب كرياكوس ميتسوتاكيس، في بيان رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أكصور، قائلًا: "لا يزال العالم يتذكر المعاملة المخجلة وغير الإنسانية التي تعرض لها اللاجئون على المعابر الحدودية اليونانية، أمام العالم أجمع، وبالرغم من ذلك فإن عرض تلك الدولة ربط الدعم المادى بعدد اللاجئين الآن، هو فكر غير أخلاقى تمامًا".
 
أما تركيا فقد أنفقت حتى الآن نحو 40 مليار دولار أمريكي من أجل نحو 4 ملايين لاجئ تستضيفهم لأسباب إنسانية تمامًا.
 
وتعرضت تركيا لانتقادات واسعة بعد أن فتحت الحدود مع اليونان الشهر الماضي ودفعت اللاجئين إلى عبور الحدود من أجل الضغط على الاتحاد الأوروبي للقبول بدفع التمويل الذي تطلبه أنقرة لتنفيذ مشاريعها في شمال سوريا.

اليونان

تركيا

اللاجئين

الاتحاد الأوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإخوان "كيوتى" على الغريب و"نوتى" على القريب.. أزمة كورونا تفضح تدليس وازدواجية قنوات الإرهاب بقيادة أيمن نور.. الفيروس.. فى مصر فرصة لبث الرعب وإظهار الشماتة.. وفى تركيا مناسبة للتضامن والدعوة لالتزام المنازل

الأحد، 05 أبريل 2020 05:00 ص

الذكرى الأولى لعملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس.. الجيش الوطنى ينجح فى تحقيق اختراق بدفاعات الميليشيات.. الوفاق تستعين بمرتزقة مدعومين من تركيا لعرقلة تقدم القوات المسلحة.. والبعثة الأممية تطالب بوقف القتال

السبت، 04 أبريل 2020 09:51 م

خبير: استيلاء تركيا على معدات طبية ذاهبة إلى إسبانيا يكشف تزايد تفشى كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 08:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة