اليوم السابع
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وكيل صحة الدقهلية يعلن شفاء 3 حالات من مصابى كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 01:38 م
وكيل صحة الدقهلية يعلن شفاء 3 حالات من مصابى كورونا الدكتور سعد مكى وكيل صحة الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج ثلاثة حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بالإسماعيلية و العجمي بالإسكندرية ، بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور سعد مكى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الثلاثة هم من أبناء مركز بلقاس، وارتفع اعداد من تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية 11 حالات بالدقهلية.

وأوضح أن باقى الحالات تتماثل للشفاء، وحالتهم الطبية فى تحسن وسوف يتوالى خروجهم تباعا، وأن مديرية الصحة بالدقهلية تهيب بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أكد أنه لا صحة مطلقا لما تداولتة بعض المواقع الإعلامية والتواصل الاجتماعى، عن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الوقائية الشخصية والتطهير والتعقيم أو الاطقم الطبية والتمريض بالمستشفى المركزى بتمى الأمديد، " مستشفى العزل" بالدقهلية، وذلك منذ ان تم تجهيزة واعداد لاستقبال ايه حالات طارئة فى اول اول ابريل الجارى.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية المؤكده على عدم صحة ماتم تداولة بشأن نقص الامكانيات والمستلزمات بالمستشفى المشار إليها بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى هذا الشأن .

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال ، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها ، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال ، وأضاف بأن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية ، كما أضاف بأن هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة.

وقد أوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة ، أنه لا يوجد مطلقا أى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أومستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى.


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