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وكالة فارس الإيرانية: الحشد الشعبى العراقى يجرى عمليات تعقيم لمدينة قم

الأحد، 05 أبريل 2020 04:25 م
وكالة فارس الإيرانية: الحشد الشعبى العراقى يجرى عمليات تعقيم لمدينة قم إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشفت وكالة فارس الإيرانية للمرة الأولى عن قيام الحشد الشعبى العراقى ومليشيا عراقية بعملية تعقيم لشوارع مدينة قم، جنوب العاصمة طهران والبؤرة الأولى لتفشي وباء كورونا فى إيران.

 

ونشرت الوكالة صورة لمجموعات الحشد الشعبى المدعوم من إيران بزى عسكرى تقوم بعملية انتشار واسعة فى المدينة لتعقيمها.

 

 

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران تتخطى 3600 حالة وفاة، وبلغ الاجمالى 3603، وإجمالى الإصابات بالفيروس القاتل بلغت 58 ألفا و226 إصابة.

 

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

 

وأضاف روحاني في اجتماع بثه التليفزيون "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتبارا من السبت".

 

وقال "ثلثا العدد الإجمالي للموظفين الحكوميين سيعمل من خارج المكاتب اعتبارا من السبت... لا يناقض القرار نصيحة البقاء في المنزل التي أصدرتها السلطات الصحية".


ايران

تفشي كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

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