وكالة فارس الإيرانية: الحشد الشعبى العراقى يجرى عمليات تعقيم لمدينة قم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت وكالة فارس الإيرانية للمرة الأولى عن قيام الحشد الشعبى العراقى ومليشيا عراقية بعملية تعقيم لشوارع مدينة قم، جنوب العاصمة طهران والبؤرة الأولى لتفشي وباء كورونا فى إيران.

ونشرت الوكالة صورة لمجموعات الحشد الشعبى المدعوم من إيران بزى عسكرى تقوم بعملية انتشار واسعة فى المدينة لتعقيمها.

ضدعفونی‌کردن #قم توسط حشدالشعبی



جمعی از نیروهای #حشدالشعبی عراق،طلاب خارجی و بسیجیان عصر شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ با حضور در مناطق مختلف شهر قم اقدام به ضدعفونی معابر و پخش مایع ضد عفونی کننده کردند/تسنیم#کرونا pic.twitter.com/ocIw4305LK — خبرآنلاين (@khabaronlinee) April 4, 2020

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران تتخطى 3600 حالة وفاة، وبلغ الاجمالى 3603، وإجمالى الإصابات بالفيروس القاتل بلغت 58 ألفا و226 إصابة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وأضاف روحاني في اجتماع بثه التليفزيون "تحت إشراف وزارة الصحة، كل الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر سيتم استئنافها اعتبارا من السبت".