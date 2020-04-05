وفيات كورونا فى سويسرا تصل إلى 559 والإصابات تتجاوز 21 ألفا

رويترز

قالت وزارة الصحة السويسرية اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد زاد 19 حالة إلى 559. وأضافت أن عدد الإصابات زاد إلى 21100 من 20278 أمس. وأجرت سويسرا فحوصا لما يربو على 158 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وتعانى دولة سويسرا من أزمة كبيرة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وفحصت سويسرا، 110 آلاف شخص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وإلى حين الحصول على النتائج النهائية فإن عدد المصابين مستمر في التزايد، وتبين حتى الآن أن 13% ممن خضعوا للفحص مصابون.

يذكر أن فيروس كورونا قد ظهر لأول مرة نهاية العام الجارى، فى مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى باقى المدن الصينية ثم إلى عدد كبير من دول العالم، بسبب سهولة انتشاره، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر التجوال وغيرها من أجل السيطرة عليه.