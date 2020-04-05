وصول المصريين العائدين من أمريكا لفندق الحجر الصحى بمرسى علم .. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصل منذ قليل أول مجموعات المصريين العائدين من أمريكا صباح اليوم الأحد ، على متن الرحلة الاستثنائية الثانية القادمة من واشنطن إلى مطار مرسى علم الدولي، بعد إنهاء إجراءات الفحص الطبى لهم وتعقيم حقائبهم فى مجموعات كل مجموعة 20 شخصا .

ونقلت العائدين من أمريكا أتوبيسات من مطار مرسى علم الدولى إلى الفندق مقر إقامة الحجر الصحى المقرر البقاء فيه 14 يوما، حيث تم تجهيز غرف فردية لكل شخص، مع وجود ورقة تعليمات بعدم الخروج من الغرفة، والتعامل مع الأطباء من خلال التليفون وان هناك زيارتين يوميا للأطباء داخل الغرف.

كما تضمنت التعليمات وضع الملابس وتناول الطعام من خلال طاولة وضعت خارج كل غرفة فى الفندق، كذلك عدم الخروج من الفندق إطلاقًا، إلا بعد قضاء 14 يوما .

كان قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن الطائرة التى وصلت لمطار مرسى علم صباح اليوم الأحد، قادمة من واشنطن لنقل المصريين العائدين من أمريكا، تقل على متنها 323 راكب بينهم 15 طفل، جارى إجراءات الفحص الطبى لهم بمعرفة الحجر الصحى والطب الوقائى داخل مطار مرسى علم ، وكذلك تعقيم الحقائب ، وذلك استعدادًا لنقلهم للحجر الصحى داخل أحد فنادق مدينة مرسى علم ، لإقامة الحجر الصحى لمدة 14 يوما .

وأضاف الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز طاقم طبى مدرب للتعقيم والفحص الطبى لجميع الركاب وطاقم الطائرة، موضحاً أنه يتم أخذ عينات من الركاب وطاقم الطائرة لتحليلها للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مؤكدا حجز جميع الركاب لمدة 14 يوما فى أحد الفنادق السياحية ، وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كانت وصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى ، ثانى الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التى تقل على متنها مجموعة من المصريين العالقين فى أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الاول عالميا من حيث عدد الإصابات .

هبطت طائرة مصر الطيران لمطار مرسى علم الدولي، قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وإعادة المصريين العالقين خارج مصر .

وأقلت طائرة مصر للطيران القادمة من واشنطن قرابة 323 شخصا من المصريين العالقين بأمريكا بينهم نحو 49 طالبا مصريا، و16 طفل كانوا يدرسون هناك من خلال منح دراسية.

وبمجرد وصول العالقين فى امريكا لمطار مرسى علم الدولى بدأت عملية إجراءات الفحص الطبى والتعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات فى كل مجموعة 20 شخص، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحى داخل أحد فنادق مدينة مرسى علم، لإقامة الحجر الصحى لمدة 14 يوما