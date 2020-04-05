وزير خارجية الصين يحث على تجنب تسييس التعاون فى مكافحة كورونا

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حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى، جميع الدول على تجنب ما وصفه بـ "أى نوع من الشكوك التى لا أساس لها" وعدم تسييس التعاون فيما يخص المكافحة العالمية لمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، وقال وانج، خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى "جوزيف بوريل" وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد- إنه "فى مواجهة الأزمة غير المسبوقة، يتعين على جميع الدول تجاوز الأيديولوجيات، خاصة تجنب أى ممارسة من شأنها تسييس التعاون فيما يتعلق بمكافحة الفيروس".

وأضاف وانج، أن "الصين تشعر بما تسبب فيه المرض من خسائر كبيرة فى العديد من الدول الأوروبية، وتعرب عن خالص تعاطفها مع الاتحاد الأوروبى وأعضائه"، مشيرًا إلى أن الفيروسات لا تعرف حدودًا ولا أعراقًا، وأن التضامن الدولى وحده يمكنه هزيمة الفيروس الذى يشكل تهديدًا للبشرية أجمع.

وتابع وانغ أنه يتعين على الجانبين الصينى والأوروبى المضى قدمًا فى التعاون ومساعدة بعضهما البعض فى مختلف الظروف.

ولفت وانج، إلى أنه خلال الأوقات الصعبة عندما كانت تكافح الصين المرض، قدم الاتحاد الأوروبى التعاطف والدعم للصين، منوهًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يبذل حاليًا قصارى جهده للتعامل مع التحديات، وعلى الرغم من مواجهة خطر ارتداد المرض، فإن الصين مستعدة لتخطى الصعاب وتقديم يد العون وتوفير الدعم والمساندة وفقًا لحاجات الاتحاد الأوروبى وأعضائه.

وأكد وانج، أن الثقة المتبادلة والتعاون الثنائى بين الصين والاتحاد الأوروبى سيعززان من خلال العمل المشترك لمكافحة المرض.

وفيما يتعلق ببعض الشكوك التى لا أساس لها بشأن وجود نوايا صينية خفية وراء المساعدة لأوروبا، شدد وانج على أن الصين أمة تمتن لمن يساعدها، وتعد المساعدة الصينية فى الاستجابة لحاجات الاتحاد الأوروبى نوعا من رد الجميل، كما أنها قائمة على الروح الإنسانية الدولية.

وأوضح وانج، أن مساعدة الصين تجسد رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية التى اقترحها الرئيس الصيني، وأن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدى فى الوقت الذى يواجه فيه الأصدقاء صعوبات، وستنحى جانبا المصالح الشخصية عند تقديمها يد العون، داعيا الجانبين إلى توصيل رسالة عمل صحيحة فيما يخص التضامن فى مكافحة الفيروس.

وأعرب وانج عن عزم الصين العمل مع الدول الأوروبية لمساعدة الدول النامية الأخرى ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، خاصة الدول الأفريقية، فى التعامل مع المرض بطرق أكثر فاعلية.

من جانبه، قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى "جوزيف بوريل" إنه يتفق بشكل كامل مع وزير الخارجية الصينى فيما طرحه، ويشكر الصين على تعاطفها ودعمها لمواجهة الوضع الصعب للمرض فى أوروبا الذى يستمر فى التفاقم، مسببا خسائر بشرية كبيرة ويؤثر بشدة على اقتصادات المنطقة.

وأضاف بوريل أنه يتفق بشدة مع رؤية الصين أن الفيروسات لا تعرف حدودًا، وأن جميع الدول تشترك فى المصير ذاته فى مواجهة المرض، ويمكن هزيمته فى النهاية فقط من خلال التنسيق والتعاون بين المجتمع الدولي.

وتابع بوريل أن الاتحاد الأوروبى مستعد للتعاون مع الصين لتخطى الصعوبات الحالية المرتبطة بمكافحة "كورونا".