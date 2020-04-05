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وزير النقل يعين حسام عبد الفتاح عضوا بمجلس إدارة "السكك الحديدية للخدمات المتكاملة"

الأحد، 05 أبريل 2020 11:13 ص
وزير النقل يعين حسام عبد الفتاح عضوا بمجلس إدارة "السكك الحديدية للخدمات المتكاملة" حسام عبد الفتاح أبو المعاطى عضو بمجلس إدارة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة
كتب رضا حبيشى

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قرر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعيين حسام عبد الفتاح أبو المعاطى عضوا بمجلس إدارة شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة بدلا من المستشار سامى محمد حسن عبد الحميد كممثل للمال العام.  


ويشغل حسام عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية بالشئون القانونية بالسكة الحديد بجانب عضويته بمحلس إدارة الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد.
وتواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ حملة أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية من مطروح حتى أسوان ضمن الإجراءات الحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار في توفير ولصق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

ويقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة التابعين لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.






 


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