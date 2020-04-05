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وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ورثة مصرى توفى فى السعودية

الأحد، 05 أبريل 2020 03:31 م
وزير القوى العاملة يتابع مستحقات ورثة مصرى توفى فى السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصريين المتوفى طبيعيًا بالمملكة أحمد ثروت، فضلًا عن الانتهاء من إجراءات الدفن، وتقديم  واجب التعازى لأسرة المتوفين.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن أحمد ثروت نتيجة حادث مرورى،  كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقاته، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات دفن أحمد ثروت ، وهو من محافظة الشرقية  أبو حماد، وجاءت الوفاة نتيجة حادث مرورى ، حيث كان يقوم بتوصيل المواد الغذائية لدى إحدى محلات البقالة والمواد الغذائية ووقع الحادث أثناء توصيله للطلبات بمدينة الرياض منطقة النسيم.

وقد تم إنهاء إجراءات دفن المتوفى، وصلاة الجنازة عليه ودفنه بمقابر النسيم بالرياض لعدم القدرة على شحن الجثمان نظرا لتوقف خطوط الطيران، وتم تقديم واجب العزاء نيابة عن وزير القوي العاملة، ويتابع المستشار العمالي حاليا مستحقات المتوفي مع جهة عمله بعد أن تقوم أسرة المتوفي بموافاتنا بإعلام الوراثة الخاصة بالأسرة وبالتنسيق مع رئيس الجالية.


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السعوديه

اخبار مصرية

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