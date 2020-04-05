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وزير الصحة اللبناني: جميع العائدين من السعودية فحوصاتهم الطبية سلبية

الأحد، 05 أبريل 2020 06:29 م
وزير الصحة اللبناني: جميع العائدين من السعودية فحوصاتهم الطبية سلبية كورونا
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن وزير الصحة​ اللبناني حمد حسن​، في مؤتمر صحفي، أن "كل الفحوصات التي أُجريت للمسافرين اللبنانيين العائدين من الرياض كانت سلبية".

وتابع رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون، انطلاق عمليات وصول اللبنانيين الذين رغبوا في العودة إلى لبنان من بلدان الانتشار، هربًا من تفشى وباء "كورونا"، الذين تم نقلهم إلى مطار رفيق الحريرى الدولى، برحلات خاصة لطيران الشرق الأوسط.

ووفقًا لحساب الرئاسة اللبنانية عبر إنستجرام، فإن الرئيس عون تابع انطلاق عملية إعادة اللبنانيين الراغبين الى لبنان هربا من وباء كورونا، وأعطى توجيهاته لمتابعة أوضاعهم وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولذويهم وفق الآلية المتبعة.

فيما أشارت الوكالة اللبنانية للإعلام، إلى أن الرئيس عون، اطلع على التقارير الواردة إليه فى هذا الخصوص، كما تابع ما ورد عن الأحوال الصحية لكل منهم، وشدد على ضرورة الاهتمام بجميع العائدين ورعايتهم، وفقا لترتيبات الآلية التى وضعتها الوزارات المختصة فى هذا الإطار، بهدف إنجاح عملية العودة.

وتابع رئيس الجمهورية كذلك توزيع العائدين على مختلف أماكن الحجر التى وضعت لهذه الغاية فى عدد من الفنادق، وأعطى التوجيهات اللازمة لمتابعة أوضاعهم عن قرب وتأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولذويهم وفق الآلية المتبعة.

يذكر أن رئيس الجمهورية، دعا أعضاء "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" (ISG) الى اجتماع يعقد قبل ظهر غدٍ الاثنين فى قصر بعبدا، فى حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين، وذلك لاطلاع أعضاء المجموعة على الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التى يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء "كورونا" على الوضعين الاقتصادى والاجتماعى، كما وعلى مسألة النازحين السوريين.

 


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