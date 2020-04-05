وزير الصحة الأردنى: الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد رمضان

وكالات

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، إن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان المبارك وإلى حين السيطرة على الوضع الداخلى فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه قراءات أولية والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الوزير سعد جابر في تصريح صحفي أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عائلات فقط، ما يعني أن الانتقال يكون محليا، مبينا أن الحالات مسيطر عليها بشكل عام وهي متفرقة هنا وهناك، والأعداد الكبيرة بالإصابات كانت لعائلات.

وأوضح أن هناك خطط للفتح التدريجي للعديد من القطاعات، ولكن الأمر يعتمد على عدد الإصابات، ففي حال زادت الإصابات سيزداد الإغلاق، وفي حال قلت ستقل الإجراءات.