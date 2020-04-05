اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الصحة الأردنى: الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد رمضان

الأحد، 05 أبريل 2020 03:00 ص
وزير الصحة الأردنى: الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد رمضان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر، إن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان المبارك وإلى حين السيطرة على الوضع الداخلى فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه قراءات أولية والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الوزير سعد جابر في تصريح صحفي أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عائلات فقط، ما يعني أن الانتقال يكون محليا، مبينا أن الحالات مسيطر عليها بشكل عام وهي متفرقة هنا وهناك، والأعداد الكبيرة بالإصابات كانت لعائلات.

وأوضح أن هناك خطط للفتح التدريجي للعديد من القطاعات، ولكن الأمر يعتمد على عدد الإصابات، ففي حال زادت الإصابات سيزداد الإغلاق، وفي حال قلت ستقل الإجراءات.


الاردن

مطارات الاردن

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الاردنيه

الحكومه الاردنيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأردن تلجأ للطائرات بدون طيار لمراقبة حظر التجول

السبت، 04 أبريل 2020 09:14 م

تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن ليرتفع العدد الإجمالى إلى 323

السبت، 04 أبريل 2020 07:44 م

شفاء 4 حالات إصابة من فيروس كورونا فى مستشفى الملك المؤسس بالأردن

السبت، 04 أبريل 2020 05:21 م

برنامج الأغذية العالمى بالأردن يواصل دعمه لنصف مليون لاجئ أثناء أزمة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 03:26 م

القوى العاملة: 207 ملايين دولار مستحقات ومعاشات وتحويلات المصريين بالأردن خلال 3 شهر

السبت، 04 أبريل 2020 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زوجة تطلب الطلاق: حرمنى من الإنجاب 5 سنوات خشية إصابة الطفل بمرض وراثى

زوجة تطلب الطلاق: حرمنى من الإنجاب 5 سنوات خشية إصابة الطفل بمرض وراثى

"نقل البرلمان": مطالبات وقف المترو تحتاج لدراسة لتقييم الوضع الصحى

"نقل البرلمان": مطالبات وقف المترو تحتاج لدراسة لتقييم الوضع الصحى

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه

التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة

طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة

وزير التعليم العالى عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدمرداش: "معنديش معلومات"

وزير التعليم العالى عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدمرداش: "معنديش معلومات"

إقلاع رحلة جديدة من واشنطن لنقل المصريين العالقين لمرسى علم

إقلاع رحلة جديدة من واشنطن لنقل المصريين العالقين لمرسى علم

أخبار 24 ساعة..الصحة: تسجيل 85 حالة إيجابية لفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أخبار 24 ساعة..الصحة: تسجيل 85 حالة إيجابية لفيروس كورونا و5 حالات وفاة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة