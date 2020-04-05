وزير الأوقاف ينهى خدمة عامل مسجد في المنوفية سمح بصلاة الظهر داخله

كتب إسماعيل رفعت

بناء على مذكرة مديرية أوقاف المنوفية، والتي أفادت بقيام العامل ع س ع، بفتح مسجد المريس بناحية دروة مركز أشمون وقت الأذان، وترك المسجد للرواد لتأدية صلاة الظهر، وقيام مديرية أوقاف المنوفية بتحرير المحضر الإداري رقم (8690) ضد المذكور، أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة المذكور.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور منها : ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان ،أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني، أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.