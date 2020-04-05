هيئة المساحة: الانتهاء من الرفع المساحى لأراضى قرى شباب الخريجين بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

كشف المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة أنه تم تسليم أعمال الرفع المساحي لأراضى قرى شباب الخريجين بجمعية 25 يناير التابعة لمراقبة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة، متضمنة نسختين من 14 خريطة مقياس 1: 2500 ، و14 ملزمة معتمدة تتضمن جميع قطع أراضي الجمعية.



أضاف منوفى في بيان صحفي أن الهيئة سجلت (73318) قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالي (15400) مسألة من مسائل (مشاكل) فصل الحد ووضع العلامات المساحية على الحدود بين أصحاب الشأن .



وفي مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسي وفروعه بنشاط مكثف وذلك بتنفيذ 163 دورة ل 1030 متدرب منهم حوالي 300 متدرب في فترة التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط و 350 متدرب من غير العاملين بالهيئة برسوم في دورات الرفع المساحي و الأوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS) إضافة الى 50 متدرب تم تدريبهم خارج الهيئة في دورات ( إدارة المشروعات - القيادات الشابة - التدريب الإستراتيجي برنامج وطني 2030) الى جانب دورة خاصة لمهندسي السد العالي في قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية باستخدام الأوتوكاد و (ARC-GIS ) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة .



الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنشئت عام 1898 أى منذ حوالى 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، فهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن ، و أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.