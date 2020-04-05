اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة المساحة: الانتهاء من الرفع المساحى لأراضى قرى شباب الخريجين بالبحيرة

الأحد، 05 أبريل 2020 02:22 م
هيئة المساحة: الانتهاء من الرفع المساحى لأراضى قرى شباب الخريجين بالبحيرة المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المهندس على منوفى رئيس هيئة المساحة أنه تم تسليم أعمال الرفع المساحي لأراضى قرى شباب الخريجين بجمعية 25 يناير التابعة لمراقبة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة، متضمنة نسختين من 14 خريطة مقياس 1: 2500 ، و14 ملزمة معتمدة تتضمن جميع قطع أراضي الجمعية.

أضاف منوفى في بيان صحفي أن الهيئة سجلت (73318) قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالي (15400)  مسألة من مسائل (مشاكل) فصل الحد ووضع العلامات  المساحية على الحدود بين أصحاب الشأن .

وفي مجال التدريب والتنمية البشرية قام مركز التدريب الرئيسي وفروعه بنشاط مكثف وذلك بتنفيذ 163 دورة ل 1030 متدرب منهم حوالي 300 متدرب في فترة التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط و 350 متدرب من غير العاملين بالهيئة برسوم في دورات الرفع المساحي و الأوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS)  إضافة الى 50 متدرب تم تدريبهم  خارج الهيئة في دورات ( إدارة المشروعات - القيادات الشابة - التدريب الإستراتيجي برنامج  وطني 2030) الى جانب دورة خاصة لمهندسي السد العالي في قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية باستخدام الأوتوكاد و (ARC-GIS ) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة .

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنشئت عام 1898 أى منذ حوالى 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى،  فهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن ، و أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.


هيئة المساحة

وزارة الرى

الأوقاف

أطلس الأوقاف

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة المساحة: انتهاء حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط بالتعاون مع الاتصالات

السبت، 04 أبريل 2020 04:41 م

وزير الرى يبحث مع رئيس هيئة المساحة المشروعات المشروعات الجارى تنفيذها

الإثنين، 30 مارس 2020 12:24 م

البحوث الفلكية: 9 لجان لاستطلاع هلال شعبان بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:11 م

"صناعة الخرائط على الطريقة العالمية".. رئيس هيئة المساحة: الانتهاء من مراجعة وتحديث مواصفات الخرائط والأعمال المساحية.. وحصلنا على رقم إيداع من دار الكتب والوثائق..ويؤكد: لا يمكن إنتاج أى خريطة إلا بعد اعتمادها

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة