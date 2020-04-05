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هيئات الأسواق المالية بدول التعاون الخليجى: قادرون على مواجهة التحديات

الأحد، 05 أبريل 2020 09:12 م
هيئات الأسواق المالية بدول التعاون الخليجى: قادرون على مواجهة التحديات رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول التعاون الخليجى
إيمان حنا

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عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً اليوم الأحد، عبر تقنية "الاتصال المرئى"، لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس فى دعم الأسواق المالية بدول المجلس فى ظل الظروف الحالية لتفشى جائحة  فيروس كورونا المستجد Covid-19، وفق بيان صحفى للمجلس.

وقد أكد رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس على متانة الأسواق المالية بدول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

واستعرضت اللجنة الآليات التى تبنتها الجهات المنظمة لأسواق رأس المال فى دول المجلس لضمان استمرارية عمل الأسواق من خلال التسهيلات الرقابية الممكنة والتحول الإلكترونى والعمل عن بعد والتنسيق الذى تقوم به كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس لدعم الأسواق المالية، وذلك من خلال الحزم الاقتصادية والمالية التى أطلقتها حكومات دول المجلس، وما قامت به بعض دول المجلس بتوجيه الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصات، وغيرها من الحزم  التحفيزية التى تبنتها دول المجلس لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليها من تبعات هذه الجائحة على الشركات المدرجة بالأسواق المالية  بدول المجلس. 

وأكد المجلس فى بيانه أن هذا يأتى انطلاقاً من دور الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز الاستقرار المالي، والتنوع المالي وتحقيق الشمول المالي، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق، وذلك استناداً للأدوات المتاحة للجهات المنظمة للأسواق المالية وأدوات السياسات الاحترازية.

وقد أكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق (البورصات) لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحوط من المخاطر، ودعم البنية التشغيلية والبنية التحتية للأسواق المالية، والاشراف على اجراءات عقد الجمعيات العمومية من خلال التقنيات الحديثة.


هيئات الأسواق المالية

دول مجلس التعاون الخليجى

الخليج

أسواق المال

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