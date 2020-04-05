اليوم السابع
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هونج كونج تسجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:26 م
هونج كونج تسجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مصاب بكورونا
بكين (أ ش أ)

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سجل مركز الحماية الصحية فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الأحد، 28 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما رفع إجمالى حالات الإصابة إلى 890 حالة، وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانغ شوك-كوان" -في مؤتمر صحفي اليوم- إن الحالات الجديدة تشمل 11 سيدة و17 رجلا تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما، موضحة أن الحالات الجديدة تتضمن 23 لديهم تاريخ سفر خلال فترة حضانة المرض، من بينهم 12 طالبا كانوا يدرسون في الخارج. 

وكان علماء صينيون في جامعة هونج كونج، كشفوا عن أنماط بقاء فيروس كورونا في درجات الحرارة التي ينشط فيها وكذلك بقاءه على الأسطح بمختلف أنواعها ، وتم نشر البيانات ذات الصلة على بوابة   medRxiv الطبية المتخصصة.

وقال العلماء إن فيروس كورونا التاجي يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ فى الانخفاض إلا بعد 14 يوما.
وأضافوا"في نفس الوقت، لا يتحمل فيروس السارس CoV-2 درجات الحرارة المرتفعة ويتم إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق."

واكتشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة. فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.


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كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد

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