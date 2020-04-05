هنرى كيسنجر: كورونا يتسبب فى هلاك اقتصادى عالمى ويجب التعاون الدولى

كتبت رباب فتحى

حذر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر من أن فيروس كورونا يمكن أن يتسبب فى هلاك اقتصادى عالمى قد يستمر لأجيال إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكتب كيسنجر الذى خدم فى عهد الرئيس نيكسون والرئيس فورد، مقال رأى لصحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه إن الفشل يمكن أن يحرق العالم.

ويعتقد الرجل البالغ من العمر 96 عامًا أن البيت الأبيض قام "بعمل قوى فى تجنب الكارثة الفورية"، لكنه يضيف أن الحكومة بحاجة إلى العمل بكفاءة وبأسلوب مختلف للتغلب على المرض، ليس فقط لاستعادة ثقة الأمريكيين ولكن العالم ثقة.

وكتب كيسنجر: "عندما ينتهى وباء كورونا كوفيد-19، سيتم النظر إلى مؤسسات العديد من البلدان على أنها فشلت. لا يهم ما إذا كان هذا الحكم عادلاً بشكل موضوعى. الحقيقة هى أن العالم لن يكون كما كان بعد فيروس كورونا.

ويقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى العمل بسرعة لإيجاد علاج، وتقديم المساعدة لإعادة بناء الاقتصاد العالمى وحماية "النظام العالمى الليبرالى"، مضيفًا لا يمكن للولايات المتحدة حتى فى جهد وطنى محض التغلب على الفيروس.

واعترف كيسنجر بالنقص فى الإمدادات الطبية، وكتب: "الإمدادات الطبية غير كافية للتعامل مع موجات الحالات المتزايدة. وحدات العناية المركزة على وشك تجاوزها، الاختبار غير كاف لمهمة تحديد مدى الإصابة، ناهيك عن عكس انتشارها. يمكن تطوير اللقاح الناجح خلال 12 إلى 18 شهرًا"

وللتغلب على الفيروس يكتب كيسنجر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى العمل مع بقية العالم، قائلا "يجب أن تقترن ضرورات اللحظة في نهاية المطاف برؤية وبرنامج تعاونى عالمى".