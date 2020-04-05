اليوم السابع
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نيويورك تسجل 600 حالة وفاة جديدة جراء تفشى فيروس كورونا المستجد

الأحد، 05 أبريل 2020 08:35 م
نيويورك تسجل 600 حالة وفاة جديدة جراء تفشى فيروس كورونا المستجد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن أ ش أ

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أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية، تسجيل 600 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا 4 آلاف شخص.

وقال حاكم نيويورك أندريو كوومو فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد - إن عدد الوفيات بسبب وباء كورونا فى الولاية ارتفع إلى 594 حالة جديدة حيث بلغ إجمالى الوفيات 4159 شخصا.

فى الوقت نفسه .. أشار كوومو إلى وجود مؤشرات إيجابية فى وتيرة تفشى الفيروس فى الولاية، موضحا أن عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات يتجاوز بثلاثة أضعاف عدد المصابين الجدد الذين دخلوها، ما يخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

 


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